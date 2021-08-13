Лобода в новом клипе на украиноязычный трек обнажилась до боди и поцеловалась с моделью

Артистка представила видео на трек Indie Rock (Vogue).

Певица Светлана Лобода вслед за премьерой украиноязычной композиции Indie Rock (Vogue) представила клип на нее.

Режиссером работы выступил молодой израильский режиссер Инди Хаит. Сама Лобода результат этого сотрудничества назвала арт-проектом. Как референс для обложки Хаит использовал сцену из фильма Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (1966).

"Это моя дебютная работа с Инди и уже очевидно, что далеко не последняя! Потому что я влюблена! В талант и тонкий режиссерский почерк. Да ... ведь именно влюбленность порождает между людьми тот мощный поток энергии, который они вместе превращают в творчество. Наше видео именно об этом", — прокомментировала выход работы артистка.

По замыслу режиссера, Лобода играет неопытную модель, которая в процессе съемок раскрывается и находит новую себя. Кстати, фотографа в клипе сыграла модель Таня Рубан. Она в кадре раздела Лободу до боди, после чего поцеловала и ушла.

В видео фаны также увидят, как Светлана танцует поппинг. По словам артистки, она изучала эти движения неделю.

Напомним, что 14 августа Светлана Лобода даст концерт в Одессе. Это будет первое большое сольное выступление артистки в Украине за долгое время.

Заметим, что в 2017 году артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте этого года.

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