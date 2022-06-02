Лобода впервые показала своего особого племянника и заговорила по-украински

Певица Светлана Лобода редко говорит о своей семье, но решила познакомить поклонников со своим племянником Андреем.

Певица Светлана Лобода помогает детям, сотрудничая с фондами и больницами.

Сегодня артистка, в первую очередь, поддерживает и помогает именно детям и их семьям, оказавшимся в сложном положении из-за полномасштабной войны России против Украины. В День защиты детей Лобода рассказала о своем племяннике, который вместе с семьей из-за вторжения РФ на территорию Украины был вынужден бежать в Италию.

Светлана познакомила фанатов с одним из членов своей семьи, показав их недавний разговор по Skype:

"Меня всегда окружали дети, и я всегда мечтала о большой семье! Моя жизнь стала совсем другой с момента появления в ней моих девочек Евы и Тильды. Я редко говорю о своей семье, но я очень к ней привязана. Как у каждого обычного человека в моей семье есть место для боли и место для гордости. Мой любимый крестник Андрюша — особый ребенок и с тех пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя увереннее в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо", — прокомментировала Светлана.

Напомним, ранее Светлана Лобода придумала, как помочь молодому кондитеру из Харькова, район которого обстреляли оккупанты. Артистка рассказала об одном парне из Харькова, который обратился в ее благотворительный центр LOBODA Help Centеr.

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