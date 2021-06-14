Лобода впервые прокомментировала разрыв рабочих отношений с Крапивиной

Певица отметила, что больше у нее не будет продюсеров.
Украинская певица, которая живет и работает в России, Светлана Лобода впервые прокомментировала скандальное заявление экс-продюсера Нателлы Крапивиной.
Через неделю после инцидента артистка все же решила высказаться и отметила, что не одобряет резкие слова бывшей партнерши.
"Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", — отметила исполнительница.
LOBODA добавила, что их сотрудничество, продолжительностью 11 лет, невозможно забыть. Светлана отметила, что благодарна Крапивиной за все и до сих пор считает её частью своей семьи.
Кроме того, звезда отметила, что в ее жизни больше не будет продюсеров.
Со своей стороны, пользователи поддержали Крапивину, отметив, что она "все правильно сказала".
- Молодец Нателла
- Все правильно она сказала! Но не все так смогут
- А мне она нравится! Все по сути сказала и ушла! Достойна уважения и больших успехов.
Напомним, недавно продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина со скандалом прекратила с ней сотрудничество. Вполне возможно, что все дело в скандале между Крапивиной и российским певцом Филиппом Киркоровым. Нателла раскритиковала поведение Киркорова и бывшего жениха Ольги Бузовой, блогера Давы. На недавней роспремии "Муз-ТВ" Киркоров и Дава делали притворялись молодоженами, появившись в свадебных нарядах.
Вскоре она назвала Филиппа "голым королем". Продюсер записала видеообращение к артисту.