Лобода впервые прокомментировала разрыв рабочих отношений с Крапивиной

Певица отметила, что больше у нее не будет продюсеров.

Украинская певица, которая живет и работает в России, Светлана Лобода впервые прокомментировала скандальное заявление экс-продюсера Нателлы Крапивиной.

Через неделю после инцидента артистка все же решила высказаться и отметила, что не одобряет резкие слова бывшей партнерши.

"Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", — отметила исполнительница.

instagram.com/lobodaofficial

LOBODA добавила, что их сотрудничество, продолжительностью 11 лет, невозможно забыть. Светлана отметила, что благодарна Крапивиной за все и до сих пор считает её частью своей семьи.

Кроме того, звезда отметила, что в ее жизни больше не будет продюсеров.

Со своей стороны, пользователи поддержали Крапивину, отметив, что она "все правильно сказала".

Молодец Нателла

Все правильно она сказала! Но не все так смогут

А мне она нравится! Все по сути сказала и ушла! Достойна уважения и больших успехов.

Напомним, недавно продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина со скандалом прекратила с ней сотрудничество. Вполне возможно, что все дело в скандале между Крапивиной и российским певцом Филиппом Киркоровым. Нателла раскритиковала поведение Киркорова и бывшего жениха Ольги Бузовой, блогера Давы. На недавней роспремии "Муз-ТВ" Киркоров и Дава делали притворялись молодоженами, появившись в свадебных нарядах.

Вскоре она назвала Филиппа "голым королем". Продюсер записала видеообращение к артисту.

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