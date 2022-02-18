Лодыгин о своем увольнении из "Суспильного": "Хочу жить в стране, где ошибку можно исправить"

Бывший глава оргкомитета готов уйти в отставку.

Ярослав Лодыгин, который в этом году сидел в жюри нацотбора на " Евровидение-2022 " и был председателем оргкомитета по нацотбору, прокомментировал свое увольнение с должности члена правления Суспильного, которую он занимал с августа 2019 года.

В своем Facebook Лодыгин признал, что нынешний нацотбор был далек от идеала. По его словам, из-за человеческой и технической ошибки произошла путаница с результатами. Это, в свою очередь, вызывало недоверие к Суспильному. Впрочем, Лодыгин говорит, что схожие ситуации были у Швеции и на церемонии "Оскар". Но украинцы слишком бурно на это отреагировали.

"Это произошло посреди небывалого обострения в войне, когда наши нервы напряжены, а российские информационные войска ведут многочисленные атаки для того, чтобы поселить раздор между нами. И музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в который раз разъединил", — написал Лодыгин в своем Facebook.

Лодыгин убежден, что артист, который едет представлять Украину на "Евровидении", действительно не должен был выступать в России.

"К сожалению, нашим доверием воспользовались и этому нет оправданий. Поэтому мне и оргкомитету не удалось предотвратить очередной скандал. При этом мы действовали в строгом соответствии с правилами и законами Украины", — написал Лодыгин.

По словам бывшего главы оргкомитета, чтобы такого не повторилось, есть два варианта. Первый – это ужесточить правила. Впрочем, он уверен, что это приведет к полной деградации конкурса. Второй – это научиться прощать.

"Я считаю, выход в том, чтобы учиться прощать. Не только кенселить (отменять) людей – это легко, но и принимать обратно. Особенно тех, кто признал свои ошибки. Это обогатит нацотбор, потому что таких артистов, будем откровенны, у нас в стране очень много. Это обогатит страну, потому что таких людей у нас еще больше. Механизмы реабилитации, моральной амнистии с учетом сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и можно исправить", — добавил Лодыгин.

Кроме того, бывший глава оргкомитета признает свои ошибки и готов уйти в отставку.

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