Логай ответил, кто единственный не поздравил его и Карелину с победой в "Танцах": "Это его дело"

Логай ответил, кто единственный не поздравил его и Карелину с победой в "Танцах": "Это его дело"

Лишь один участник не подошел к паре.

На прямой эфир суперфинала "Танцев со звездами", состоявшегося в минувшее воскресенье, пришли все участники сезона.

После объявления имени победителя конкуренты принялись поздравлять актера Артура Логая и его партнершу Анну Карелину с триумфом. В программе "Світське життя" звезда сериала "Моя улюблена Страшко" рассказала, что только один участник не подошел к паре.

"Кажется, только Алексей Суровцев. Это его дело, меня это вообще не смущает. Лучше искренне не подойти, чем неискренне подойти и поздравить. Так что спасибо, что не подошел и за искренность", – рассказал победитель.

Екатерина Осадчая, Артур Логай и Анна Карелина / instagram.com/svitsketv

Кроме того, Логай поделился, когда собирается лететь в отпуск, чтобы отдохнуть после последних безумных четырех месяцев.

"Очень сильно хочется куда-то уехать, но четыре месяца я отсутствовал дома и накопилось очень много дел, которые нужно сейчас решить. Я очень надеюсь, что я их решу в ближайшие две недели и тогда уже буду об этом думать. Знаю только, что я могу поехать на несколько дней в Стамбул просто погулять. Туда летят бабушка с дедушкой и своим другом. Я сказал: "Я просто за компанию поеду, но я буду отдельно", — поделился актер.

Со своей стороны, партнерша Артура – Анна Карелина – поделилась, что уже спланировала свой отпуск в Буковеле.

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