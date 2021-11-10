Логай – с Кухар, а Каднай – с Ямой: в четвертьфинале "Танцев" звезды выйдут на паркет с судьями

Логай – с Кухар, а Каднай – с Ямой: в четвертьфинале "Танцев" звезды выйдут на паркет с судьями

Они будут танцевать под хиты MONATIK.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится четвертьфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В одиннадцатом эпизоде зрителей ждет упорная борьба пар за выход в полуфинал. В это воскресенье участники будут танцевать под любимые хиты артиста MONATIK. Будут встречать пары на балконе телеведущая Маша Ефросинина и певец Владимир Дантес.

пресслужба каналу "1+1"

Воскресным вечером пары готовят по одному номеру вместе с судьями шоу. Так, актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай и Аня Карелина будут танцевать сальсу вместе с Екатериной Кухар под трек "Каждый раз".

Артур Логой и Аня Карелина / пресслужба каналу "1+1"

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар продемонстрируют номер с Максом Чмерковским. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли будут танцевать танго с Владом Ямой под трек "Витамин D". Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук будут танцевать вместе с MONATIK, который в этом эфире станет четвертым судьей. Они исполнят хип-хоп.

Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук / пресслужба каналу "1+1"

Интересно, что впервые в истории украинских "Танцев со звездами" зрители будут выбирать, какой второй танец будет показывать каждая из пар. После объявления двух стилей зрители на официальной странице шоу в инстаграмме могут выбрать тот, исполнение которого хотят увидеть на паркете.

Напомним, уже в воскресенье на паркете "Танцев со звездами" состоится финал мини-турнира спецпроекта "Танцуй сердцем", который телеканал 1+1 открыл при поддержке партнера и мецената — Андрея Мацолы. Спортивные Бальные танцы – один из самых дорогих видов спорта, поэтому спецпроект "Танцуй сердцем" призван помочь талантливым танцовщикам принять участие в самом престижном в мире фестивале по бальным танцам Blackpool Dance Festival.

В течение 10 недель профессиональные танцовщики имели возможность записать и отправить видео со своими танцами. Хореографы проекта "Танцы со звездами" их просмотрели и выбрали лучшие 5 пар. Именно они в 11 прямом эфире выйдут на паркет шоу, где в мини-турнире и решится — кто из них будет представлять Украину на Международном танцевальном фестивале Blackpool Dance Festival в 2022 году. Благодаря партнеру Андрею Мацоле для победителей эта поездка будет абсолютно бесплатной. Детали акции "Танцуй сердцем" можно найти в соцсетях и на сайте 1+1 по ссылке.

А сразу после "Танцев со звездами" на телеканале 1+1 состоится премьерный телепоказ фильма "Вечно танцующий человек" в 23:15. Это документальное путешествие по жизненному и творческому пути артиста MONATIK. Работа над лентой длилась более трех лет. Режиссер картины Артем Григорян был архивариусом команды 7 лет гастролей, путешествий и фиксировал знаковые концерты и события жизни команды по всему миру. Сценаристом фильма выступила Татьяна Поставная.

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы поделиться с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира звездного кресла. Приобрести билет можно по ссылке.

Проголосовать за пару можно с помощью SMS, телефонных звонков и приложения. В общей сложности с одного номера можно отправить 50 SMS и совершить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и КИЕВСТАР ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Смотрите "Танцы со звездами" по воскресеньям в 21:00 на телеканале 1+1.

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