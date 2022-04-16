Логунова рассказала о знакомстве с женихом-американцем, и была ли она тогда еще замужем за Ступкой

Логунова рассказала о знакомстве с женихом-американцем, и была ли она тогда еще замужем за Ступкой

Блогерша нашла свое счастье в Соединенных Штатах.

Экс-супруга актера Дмитрия Ступки, стилистка и блогерша Полина Логунова счастлива в новых отношениях и готовится выйти замуж.

Знаменитость пообщалась с поклонниками и показала им новое фото со своим избранником из США. Полина поделилась, как они познакомились:

"Познакомились случайно. Когда никто не планировал и не искал кого-то. Когда это не нужно было, в пазл сложились такие мелочи, которые на голову не налазят", — сказала загадочно Логунова.

instagram.com/polinalogunova

Она добавила, что однажды в "тяжелом настроении" загадала встретить не богатого/красивого и т.д, а такого мужчину, который бы отвечал именно ее потребностям:

"Я сказала четко фразу "подхрдящего мне мужчину". Каким он будет, решает Бог и видит, что я заслужила. Очень благодарю Бога, ведь он не только красив внешне, его сердце еще красивей", — рассказала Логунова.

instagram.com/polinalogunova

На вопрос, что ей больше нравится в новом избраннике, блогерша ответила: "Мне кажется, у нас одно большое сердце на двоих".

instagram.com/polinalogunova

Кроме того, фаны поинтересовались у стилистки, познакомилась ли она с новым любимым тогда, когда ее экс-муж Дмитрий Ступка был еще с ней вместе в Америке:

"Ваши подростковые попытки выяснить, чье же все же белье грязнее, увенчаются провалом. Видимо, вы не знали/забыли, кому задаете этот вопрос. Равнодушие к деталям личной жизни людей присуще интеллигенции, которую, как мы знаем, можно начинать вписывать в Красную книгу", — ответила Полина.

instagram.com/polinalogunova

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