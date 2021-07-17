Лолита Милявская впервые озвучила диагноз 22-летней дочери

Девочка живет с бабушкой в Киеве.

Российская певица Лолита довольно редко рассказывает о своей единственной дочери.

Известно, что у 22-летней Евы, которая живет с бабушкой в Киеве, есть проблемы со здоровьем. Недавно 57-летняя артистка впервые озвучила диагноз наследницы. Звезда призналась, что у ее ребенка синдром Аспергера — нарушение развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий. Об этом пишет издание StarHit со ссылкой на "ДНК-шоу".

"Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили недавно", — сообщила артистка.

Также Милявская рассказала, как проявляется у дочери это психическое заболевание: "Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то крутить в руках. У меня это тоже есть".

Кроме того, Ева не всегда адекватно воспринимает чужие эмоции. По словам певицы, дочь во время исполнения печальных песен на концертах могла начать плакать, переживая из-за того, что маме плохо.

Знаменитость также отметила, что подбодряет Еву и часто радует девушку комплиментами. Лолита добавила, что несмотря на все, ее дочь растет в любви, чего не было в звезды.

"Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее", — рассказывала Милявская.

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Лолита родила дочь Еву в ноябре в 1998 году. По документам отец девочки — третий муж певицы Александр Цекало, впрочем, имени биологического отца звезда не называет.

Заметим, что в апреле в 2017-м Лолиту, которая направлялась в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле. Причиной для отказа в пересечении границы стало посещение ею оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Артистке запретили въезд в Украину на три года. В 2019-м исполнительница выступила в Донецке. Несмотря на это, певица называет Крым украинским.

Напомним, не так давно Лолита после громкого развода с пятым мужем ушла в новые семейные отношения. Артистка рассекретила, собирается в шестой раз идти под венец.

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