Лолита показала встречу с дочкой впервые за два года

Родственницы встретились в Болгарии.

Певица Лолита Милявская, которая на днях озвучила диагноз 22-летней дочери Евы, впервые за два года встретилась со своим ребенком.

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Как рассказала исполнительница, она не могла увидеть дочь в Украине, потому что сюда ей въезд запрещен. Из-за этого она даже пропустила выпускной у Евы в 2018 году. Как известно, девочка живет в Киеве вместе с бабушкой.

Поэтому, по итогу с Евой звездная мама увиделась в Болгарии, где сейчас родственницы вдвоем проводят отпуск.

Об этом Лолита рассказала в Instagram. Она запостила видео с Евой с отдыха:

"Академия, экзамены, пандемия и в результате почти два года не видела дочь.. Еще и запрет въезда в Украину..⁣⁣⠀Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли.⁣⁣ Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка", — подписала видео с дочкой Милявская.

Отметим, что у Лолиты в Болгарии есть своя квартира у моря в городе Бургас. До коронавируса артистка отдыхала там каждое лето.

Лолита родила дочь Еву в ноябре 1998. По документам отец девочки — третий муж певицы Александр Цекало, впрочем, имени биологического отца звезда не называет.

Заметим, что в апреле 2017 Лолиту, которая направлялась в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле.

Причиной для отказа в пересечении границы стало посещение ею оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Артистке запретили въезд в Украину на три года.

В 2019-м исполнительница выступила в Донецке. Несмотря на это, певица называет Крым украинским.

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