Лолита вспомнила, как во время концерта у нее разошелся шов на лице после пластики

Знаменитость откровенно рассказала о пластических операциях.

Певица Лолита Милявская не стесняется говорить о том, что прибегает к пластическим операциям.

57-летняя звезда не раз ложилась под нож хирурга, считая это спецификой профессии.

"Об этом не стыдно говорить, это не гинекология. Есть вещи интимные, о которых ты не говоришь. Есть вещи, которые могут что-то исправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только тогда, если собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция", — поделилась звезда.

Так, артистка призналась, что убрала второй подбородок. Впрочем, вмешательство прошло с осложнениями. У Лолиты разошелся шов на лице. Как сообщила исполнительница в шоу "Антонимы", все случилось внезапно прямо во время концерта.

instagram.com/lolitamilyavskaya

Также знаменитость поделилась, что делала блефаропластику и убрала лишнюю кожу на веках. По словам звезды, эта возрастная проблема доставляла немало хлопот визажистам. Из-за растянутой кожи они тратили слишком много времени на макияж глаз для артистки.

Напомним, на днях украинка с самыми большими скулами в мире станцевала в стрингах через неделю после новой операции. Анастасия Покрещук увеличила грудь.

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