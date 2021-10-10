Лопес, Ди Каприо, Мур и Бибер: голливудские звезды-богачи, которые выросли в нищете

Не все звезды родились в богатых семьях.

Фанаты известных голливудских звезд нередко мечтают об их славе и деньгах.

Так, у них есть роскошные дома, авто и целые гардеробные брендированных роскошных нарядов. Впрочем, мало кто знает, что многие знаменитости росли в крайней нищете и "кровью и потом" добились своего успеха.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые были бедны в детстве.

Деми Мур

Деми Мур / instagram.com/demimoore

Из-за трудного материального положения актриса Деми Мур была вынуждена бросить школу и пошла работать моделью. Так, еще до ее рождения отец ушел из семьи, а мама от горя начала злоупотреблять алкоголем. Новый возлюбленный мамы будущей звезды также был любителем спиртного. У пары была куча долгов, поэтому они начали постоянно переезжать с места на место. Впоследствии отчим умер, а Деми и маме не было даже на что покупать еду. Очень долго Мур зарабатывала копейки. Впрочем, однажды соседка по общежитию, будущая актриса Настасья Кински, предложила ей вместе сходить на пробы для малобюджетного сериала. Именно так Деми попала в кино.

Джеки Чан

Джеки Чан / Associated Press

Семья маленького Джеки Чана постоянно голодала. Говорят, что однажды им стало так трудно, что они готовы были продать будущего актера, впрочем, передумали. В 6 лет мальчик пошел учиться в самую дешевую театральную школу. Впоследствии Чан увлекся кунг-фу и открыл в себе каскадёрский талант.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес выросла в Бронксе в семье программиста и воспитательницы в детском саду. Вместе с двумя сестрами они жили в крохотной квартире. Были времена, когда родители оставались без работы. Но, несмотря на бедность, они поддерживали Джей Ло в желании стать артисткой и собирали деньги на уроки танцев.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо / Associated Press

Леонардо Ди Каприо вырос в неблагополучном квартале, где были проститутки, постоянно совершались преступления и стрельба. Его мама работала на нескольких работах, чтобы прокормить сына. Последние деньги она отдала, чтобы он подготовился до кинокастингов. Некоторое время он снимался только в рекламе, но скоро на Лео ждал настоящий подарок судьбы — роль в фильме с Де Ниро.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Звезда сериала "Секс в большом городе" родилась в многодетной семье, где зарплаты отца не хватало на все нужды. Несмотря на бедность, мама Сары все же собрала немного денег, чтобы отдать талантливую дочь на танцы и вокал. Уже в 11 лет ей дали небольшую роль в спектакле, благодаря чему ее заметили.

Киану Ривз

Киану Ривз / Associated Press

Когда Киану было три года отец-наркоман бросил их. Из-за постоянных поисков матерью нового возлюбленного, семья постоянно слонялась по миру и попадала в различные неприятности, от проблем с наркотиками до прогулов школы. Ривза воспитывали бабушка с дедушкой, у которых денег не хватало. Когда Киану в очередной раз исключили из школы, он переехал от родных и поселился в подвале дома своей подружки Пэм. Неизвестно, что бы произошло со звездой, но его случайно пригласили в кино, постоять перед камерой на воротах. Ему так понравился этот опыт, что парень нашел бывшего отчима и попросил дать ему хотя бы маленькую роль.

Селена Гомес

Селена Гомес / Getty Images

Когда Селена родилась, ее отцу было 17 лет, а маме — 16. Через пять лет ее родители развелись. Певица рассказывала в интервью, что жили они очень бедно. Но, несмотря на это, мама сделала для дочери все.

Холли Берри

Холли Берри / Associated Press

Актриса Холли Берри родилась в таком глухом районе Кливленда, что даже свое имя она получила в честь величайшего памятника того места — супермаркета Halle's Department Store. В семье всегда не было денег — отец часто выпивал и распускал руки. Когда будущая актриса выросла, уехала из дома. Сначала ей пришлось жить в приюте для бездомных и подрабатывать в магазине, параллельно посещая киностудии. Вскоре на красавицу обратили внимание и дали небольшую роль в сериале.

Джастин Бибер

Джастин Бибер / Associated Press

Маме певца было 18 лет, когда она родила Джастина. С отцом ребенка она поссорилась, и, чтобы прокормить себя и сына, работала на нескольких работах. В детстве звезде приходилось спать на раскладном диване в однокомнатной квартире.

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