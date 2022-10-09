Лопес и Аффлек, Блум и Перри: звездные пары, которые дали своим отношениям второй шанс

Иногда даже в самых теплых отношениях случаются невзгоды и недоразумения. Иногда проблемы между партнерами могут даже привести к разрыву.

Звезды шоу-бизнеса знают это, как никто другой. Знаменитости постоянно на виду, и личную жизнь сложно скрыть. Особенно тогда, когда внимание прессы приковано и днем, и ночью. Не все пары в состоянии это выдержать, и расстаются.

Иногда знаменитости дают отношениям второй шанс. Пары, у которых остались чувства друг к другу, после разрыва пытаются снова построить теплые отношения

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку звезд, которые дали отношениям второй шанс и не ошиблись.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Сердце завидного в прошлом холостяка, певца Джастина Тимберлейка, заполонила актриса Джессика Билл. Начали влюбленные встречаться в феврале 2007 года. Впрочем, в 2011 году между парочкой пробежала черная кошка. Джастин и Джессика разошлись на три месяца. Во время разрыва певец в интервью рассказывал, что ему сложно без актрисы, и она – лучшая женщина, которую он когда-либо встречал. Да и сама Джессика испытывала чувства к Джастину. Через несколько месяцев пара снова начала встречаться. В октябре 2012 года влюбленные поженились. Сейчас Джастин и Джессика живут в счастливом браке и воспитывают двух сыновей.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл / Фото: Associated Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Звездная парочка – яркий пример того, что даже через годы чувства друг к другу не могут остыть. В 2002 году знаменитости встречались и даже были помолвлены. Впрочем, тогда их супружеская жизнь не сложилась, поэтому в 2004 году они разошлись. Но чувства Бена и Дженнифер не угасали. В прошлом году влюбленные снова сошлись, и через 20 лет парочка наконец-то поженилась.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Отношения певца и модели могут показаться запутанными. Парочку заметили вместе в 2015 году. Впрочем, в их отношениях не все было хорошо. В 2016 году Джастин и Хейли разошлись не на положительной ноте. А в 2017 году Бибер попытался наладить отношения со своей бывшей, впрочем, не моделью, а певицей Селеной Гомес.

Джастин Бибер и Селена Гомес / Фото: Associated Press

Эксы посещали общие терапии. Впрочем, они не помогли им возобновить отношения, поэтому в марте 2018 года пара разошлась. Тем временем Джастин наладил отношения с Хейли. В сентябре 2018 года влюбленные официально стали мужем и женой.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Фото: Getty Images

Орландо Блум и Кэти Перри

Сейчас в отношениях певицы и актера все хорошо, и они вместе воспитывают общую дочь. Впрочем, такая идиллия была не всегда. Пара начала встречаться в 2016 году, а уже в 2017 году влюбленные ошеломили новостью, что разошлись. Кэти и Орландо не долго были друг без друга. Уже в 2019 году они снова сошлись, а впоследствии поженились.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Associated Press

Кит Херрингтон и Роуз Лесли

Влюбленные познакомились в 2012 году во время съемок сериала "Игра престолов". Они были вместе не только на телеэкранах, но и в реальной жизни. Впрочем, между парочкой пробежала черная кошка, так что Кит и Роуз разошлись. Но влюбленные не могли друг без друга и дали отношениям второй шанс, и не зря. В июне 2018 года они поженились, а в 2021 году впервые стали родителями.

Кит Херрингтон и Роуз Лесли / Фото: Associated Press

Бен Стиллер и Кристин Тейлор

Пара была вместе долгих 17 лет. Но в 2017 году Бен и Кристин ошеломили новостью, что разошлись. Впрочем, пять лет спустя влюбленные дали своим отношениям второй шанс. В этом году они снова сошлись. Как рассказал Бен, это произошло благодаря пандемии.

Бен Стиллер и Кристин Тейлор / Фото: Associated Press

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Несколько месяцев назад влюбленные ошеломили новостью, что после 25 лет брака разводятся. Но, похоже, влюбленные нашли общий язык и сумели примириться. Их в последнее время часто замечают вместе. Недавно парочку заскочили за романтическим свиданием.

Сильвестр Сталлоне с супругой / Фото: Associated Press

Читайте также: