Лопес и Аффлек отправились в медовый месяц в Италию: поцелуи на яхте и ужин в дорогом ресторане

Новоиспеченные супруги, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, наслаждаются друг другом во время медового месяца на озере Комо.

На днях певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек во второй раз обменялись кольцами. Роскошная свадьба пары состоялась в Джорджии (США), а вот медовый месяц молодожены решили провести на итальянском побережье.

Во вторник папарацци застали пару во время прогулки на яхте на озере Комо. 53-летняя Лопес решила еще чуть-чуть побыть в образе невесты, поэтому для вечера выбрала длинное белое платье с объемными рукавами. А вот Аффлек выбрал более удобный образ – льняную рубашку с шортами.

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Все время пара о чем-то увлеченно говорили между собой. Впрочем, фотографам все же удалось сфотографировать сладкий поцелуй Беннифер, как шутливо называют супругов в западных СМИ.

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После романтической прогулки Дженнифер и Бен сразу отправились на ужин в роскошный ресторан в Grand Hotel Tremezzo.

Напомним, что на свадьбе Лопес и Аффлека не обошлось без происшествий. За день до церемонии мать Бена упала с пирса и попала в больницу.

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