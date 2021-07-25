Лопес официально подтвердила воссоединение с Аффлеком фото их гарячего поцелуя

В день рождения артистка впервые показала совместное фото с любимым.

Американская певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек официально подтвердили слухи о своих отношениях.

Так, в 52-й день рождения артистка впервые показала совместное фото с любимым. На странице в Instagram Джей Ло обнародовала серию фото в бикини, а последним снимком добавила фотографию их гарячего поцелуя.

instagram.com/jlo

"52... Что оно делает", — написала звезда.

В комментариях ошеломленные пользователи взорвались сообщениями.

Беннифер навсегда

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Это любовь

Заметим, впервые роман Лопес и Аффлека начался в 2002 году после совместных съемок в фильме "Джили" и длился полтора года. Влюбленные даже собирались пожениться, однако свадьбу отменили в 2004 году за несколько дней до торжества.

Getty Images

С тех пор прошло 17 лет и Лопес решила дать этим отношениям второй шанс. И ее не смущает дурная слава актера, учитывая его пристрастие к алкоголю.

Напомним, о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно через две недели после того, как артистка официально разошлась с Алексом Родригесом, с которым находилась в отношениях 4 года. В марте в 2019-м спортсмен сделал поп-звезде предложение. Свадьба сначала должна была состояться летом в 2020 году в Италии, но из-за пандемии коронавируса была несколько раз перенесена. В результате, они разорвали помолвку.

На днях общая подруга пары показала их первое совместное фото. Пара посетила день рождения актрисы Лиа Ремини.

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