Loreen и ее шокирующие изменения в образе за 21 год: стрижка под мальчика, откровенные наряды и камингаут

Победительница "Евровидения" за время своего творчества не раз экспериментировала с имиджем.
Шведская певица Loreen в этом году триумфально победила на международном конкурсе "Евровидение-2023".
Однако исполнительница была хорошо узнаваема еврофанатам задолго до ее появления на сцене Ливерпуля. А все потому, что артистка в 2012 году принимала участие в "Евровидении" с песней Euphoria.
Зрители тогда запомнили Loreen с длинными черными и вьющимися волосами и челкой, которая практически закрывает глаза.
Долгое время шведская певица ассоциировалась именно с таким образом, однако в 2017 году артистка начала изрядно экспериментировать с внешним видом. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как менялась Loreen.
Об артистке в мире заговорили в 2012 году после ее победы на "Евровидении". У певицы была очень сильно стройная фигура, черные и длинные волосы, которые она всегда одинаково укладывала.
Наряды знаменитость обычно выбирала сдержанные и закрытые. А в носу певицы виднелся септум.
Долгое время у Loreen был именно такой стиль, пока в 2017 году она не ошеломила фанатов. Исполнительница побрила свои длинные волосы и шокировала стрижкой "под мальчика".
Кстати, именно в этом году знаменитость совершила каминг-аут и призналась, что ей безразлично с кем находиться в отношениях, ведь, в первую очередь, ей важна душа человека.
Сама Лорин объясняла свой новый образ тем, что ей надоело ассоциироваться с длинными волосами, так что она захотела избавиться от них и открыть лицо. Кроме того, певица покрасилась и стала блондинкой. На этом эксперименты звезды не закончились.
Хотя победительница "Евровидения-2023" признавалась, что запросто может надеть парик. Так что волосы ей было не жалко обрезать.
Когда волосы Лорин стали длиннее, она сделала афронаращение. Знаменитость было просто не узнать, ведь внешний вид кардинально изменился.
Также изменений коснулся и стиль Loreen. Если раньше она предпочитала сдержанные наряды, то сейчас же ее образы стали куда более откровенными.
Знаменитость не стесняется демонстрировать стройную фигуру, более того, даже может обнажить грудь перед подписчиками.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua собрала все, что известно о победительнице 67-го "Евровидения" Loreen. Мы писали, как она стала певицей, почему долго не могла попасть на музыкальный конкурс и в какие скандалы попадала.
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