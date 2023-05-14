Loreen и ее шокирующие изменения в образе за 21 год: стрижка под мальчика, откровенные наряды и камингаут

Победительница "Евровидения" за время своего творчества не раз экспериментировала с имиджем.

Шведская певица Loreen в этом году триумфально победила на международном конкурсе "Евровидение-2023".

Однако исполнительница была хорошо узнаваема еврофанатам задолго до ее появления на сцене Ливерпуля. А все потому, что артистка в 2012 году принимала участие в "Евровидении" с песней Euphoria.

Loreen, 2012 год / Фото: instagram.com/loreenofficial

Зрители тогда запомнили Loreen с длинными черными и вьющимися волосами и челкой, которая практически закрывает глаза.

Долгое время шведская певица ассоциировалась именно с таким образом, однако в 2017 году артистка начала изрядно экспериментировать с внешним видом. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как менялась Loreen.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: eurovision.tv

Об артистке в мире заговорили в 2012 году после ее победы на "Евровидении". У певицы была очень сильно стройная фигура, черные и длинные волосы, которые она всегда одинаково укладывала.

Loreen, 2014 год / Фото: instagram.com/loreenofficial

Наряды знаменитость обычно выбирала сдержанные и закрытые. А в носу певицы виднелся септум.

Loreen, 2015 год / Фото: instagram.com/loreenofficial

Долгое время у Loreen был именно такой стиль, пока в 2017 году она не ошеломила фанатов. Исполнительница побрила свои длинные волосы и шокировала стрижкой "под мальчика".

Loreen, 2017 год / Фото: instagram.com/loreenofficial

Кстати, именно в этом году знаменитость совершила каминг-аут и призналась, что ей безразлично с кем находиться в отношениях, ведь, в первую очередь, ей важна душа человека.

Loreen, 2018 год / Фото: instagram.com/loreenofficial

Сама Лорин объясняла свой новый образ тем, что ей надоело ассоциироваться с длинными волосами, так что она захотела избавиться от них и открыть лицо. Кроме того, певица покрасилась и стала блондинкой. На этом эксперименты звезды не закончились.

Loreen, 2018 год / Фото: instagram.com/loreenofficial

Loreen, 2018 год / Фото: instagram.com/loreenofficial

Хотя победительница "Евровидения-2023" признавалась, что запросто может надеть парик. Так что волосы ей было не жалко обрезать.

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Когда волосы Лорин стали длиннее, она сделала афронаращение. Знаменитость было просто не узнать, ведь внешний вид кардинально изменился.

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Также изменений коснулся и стиль Loreen. Если раньше она предпочитала сдержанные наряды, то сейчас же ее образы стали куда более откровенными.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Знаменитость не стесняется демонстрировать стройную фигуру, более того, даже может обнажить грудь перед подписчиками.

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua собрала все, что известно о победительнице 67-го "Евровидения" Loreen. Мы писали, как она стала певицей, почему долго не могла попасть на музыкальный конкурс и в какие скандалы попадала.

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