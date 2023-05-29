Loreen не захотела подписывать флаг Украины и в финале "Евровидения" держалась в стороне от TVORCHI

Победительница "Евровидения-2023", шведская певица Loreen отказалась подписать флаг Украины, который коллектив TVORCHI разыгрывает на благотворительном аукционе для помощи украинским детям.

В команде дуэта рассказали, что артистка вообще странно вела себя. В Ливерпуле Loreen держалась в стороне от всех участников конкурса. Певица была единственной участницей, с которой у TVORCHI не было контакта.

Loreen / Фото: Getty Images

Более того, Loreen единственная из представителей стран на "Евровидении-2023", кто отказался подписывать флаг Украины ради благотворительной цели.

"Loreen, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказалась подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины", – рассказала в комментарии для Obozrevatel менеджерка и партнерша TVORCHI Юлия Могилюк.

TVORCHI / Фото: Getty Images

Также в команде дуэта отметили, что украинцев за кулисами "Евровидения-2023" очень сильно поддерживали. Правда, некоторые еврофанаты скептически относились к TVORCHI, поскольку считали прошлогоднюю победу Украины незаслуженной. Однако дуэт давал немало интервью и комментариев, где объяснял, что украинцам очень хочется, чтобы закончилась война и они больше не оказались бы в таких условиях.

Напомним, коллектив TVORCHI организует благотворительный аукцион, где разыграет флаг Украины с подписями участников "Евровидения-2023", особое поздравление и музыкальный сюрприз. Желающие поучаствовать в розыгрыше должны задонатить 240 гривен. А вот за флаг нужно перевести 24 доллара. Все средства пойдут на помощь украинским детям, которые родились во время войны с пороками сердца.

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