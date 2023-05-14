Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Loreen победила на "Евровидении-2023": что артистка сказала о войне в Украине

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
6404
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Loreen победила на "Евровидении-2023": что артистка сказала о войне в Украине

"Евровидение-2023", Loreen / Фото: Getty Images

Во время пресс-конференции певица выразила поддержку нашей стране.

Певица Loreen, принесшая в этом году победу Швеции на конкурсе "Евровидение-2023", после грандфинала дала пресс-конференцию.

На этой встрече присутствовали и журналисты из Украины, которые поинтересовались у триумфатора "Евровидения-2023", может ли, по их мнению, в следующих годах наша страна принять конкурс. "Безусловно да. Конечно, почему она не сможет?" - ответила Loreen.

Победительница
Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: Getty Images

Также Loreen призналась в любви нашей стране и отметила, что ей больно от того, что происходит в Украине:

"Я люблю Украину. Я много раз была в Украине, у меня там было много шоу. Я люблю людей, которые там живут. И это больно - видеть то, что происходит. Мне очень больно из-за этого", — сказала победительница "Евровидения-2023" .

Отметим, что в ночь на 14 мая в городе Ливерпуль, Великобритания от имени Украины состоялся конкурс "Евровидение-2023". Победительницей музыкального первенства в этом году стала Loreen из Швеции, которая уже приносила своей стране победу в 2012 году. Представитель от Украины, группа TVORCHI вошла в первую десятку финалистов и заняла шестое место на конкурсе.

Как Европа голосовала в финале "Евровидения-2023", читайте в нашем материале.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
6404
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация