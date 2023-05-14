Loreen победила на "Евровидении-2023": что артистка сказала о войне в Украине

Певица Loreen, принесшая в этом году победу Швеции на конкурсе "Евровидение-2023", после грандфинала дала пресс-конференцию.

На этой встрече присутствовали и журналисты из Украины, которые поинтересовались у триумфатора "Евровидения-2023", может ли, по их мнению, в следующих годах наша страна принять конкурс. "Безусловно да. Конечно, почему она не сможет?" - ответила Loreen.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: Getty Images

Также Loreen призналась в любви нашей стране и отметила, что ей больно от того, что происходит в Украине:

"Я люблю Украину. Я много раз была в Украине, у меня там было много шоу. Я люблю людей, которые там живут. И это больно - видеть то, что происходит. Мне очень больно из-за этого", — сказала победительница "Евровидения-2023" .

Отметим, что в ночь на 14 мая в городе Ливерпуль, Великобритания от имени Украины состоялся конкурс "Евровидение-2023". Победительницей музыкального первенства в этом году стала Loreen из Швеции, которая уже приносила своей стране победу в 2012 году. Представитель от Украины, группа TVORCHI вошла в первую десятку финалистов и заняла шестое место на конкурсе.

Как Европа голосовала в финале "Евровидения-2023", читайте в нашем материале.

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