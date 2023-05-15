Loreen "сплагиатила" песню у Мики Ньютон: в Сети неожиданно появились "доказательства"

После победы шведской певицы Loreen на "Евровидении-2023" в Сети разгорелся настоящий скандал, ведь победительницу обвинили в плагиате песни.

Бдительные слушатели узнали в композиции Tattoo трек украинской исполнительницы Мики Ньютон "В плену" 2005 года выпуска.

Между тем, на стриминговых музыкальных сервисах от имени Мики Ньютон появилась песня под названием Same Tattoo. Если включить трек, то играет фонограмма композиции "В плену".

Песня от имени Мики Ньютон в Spotify / Фото: Фото из социальных сетей

У пользователей сразу сложилось такое мнение, что это дело рук украинской певицы. Как будто таким образом Ньютон подтвердила, что Loreen действительно украла у нее песню и предоставила "доказательства". Однако Мика поторопилась прокомментировать инцидент. По словам исполнительницы, она этого не делала.

Песня от имени Мики Ньютон на YouTube / Фото: Фото из социальных сетей

"Я действительно не хотела ничего комментировать по поводу "Евровидения-2023", Loreen и так далее. Но мне не нравиться, что кто-то выложил этот трек. Я не выпускала эту песню, как это вообще возможно Spotify и iTunes? Мне пишут: "Ты действительно опубликовала эту песню? Неужели тебе так не нравится Loreen?". Я ничего не делала, но кто-то использовал мое имя и выпустил песню на Spotify и iTunes", — прокомментировала артистка.

Мика говорит, что очень сильно расстроена. Артистке досадно, что кто-то это сделал и теперь ее обвиняют в плохом отношении к Loreen. Также Ньютон заверила, что уже разбирается с этим вопросом, чтобы со стриминговых сервисов удалили трек Same Tattoo.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Я действительно сейчас расстроена. Мне не нравится, что кто-то выпустил этот трек. Сейчас мне активно пишут, что это сделала или я, или моя команда. Но у меня даже нет команды. Есть только я и мой муж. У меня нет менеджеров, пиарщиков или еще там кого-то. Это действительно грустно, ведь теперь мне нужно что-то с этим делать. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, мне придется добиваться того, чтобы из Spotify и iTunes удалили это дерьмо", — добавила артистка.

Напомним, Loreen обвинили в нечестной победе на "Евровидении-2023". Пользователи уверены, что шведская артистка подкупила жюри и несправедливо получила хрустальный кубок.

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