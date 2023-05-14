Loreen vs Мика Ньютон: в Сети разгорелся скандал из-за "плагиата" в победной песне "Евровидения"

В ночь на 14 мая у Ливерпуле, Великобритания, отгремел международный музыкальный конкурс "Евровидение-2023", где первое место завоевала представительница Швеции, певица Loreen.

Однако далеко не все обрадовались победе шведской исполнительницы, а особенно украинцы. А все потому, что мотив конкурсной песни Loreen напоминает композицию украинской певицы Мики Ньютон "В плену" 2005 года выпуска.

Loreen — Tattoo

Мика Ньютон — "В плену"

В Сети пользователи активно обсуждали это и отмечали, что победа Loreen с хитом Tattoo не заслужена. По мнению пользователей, первое место она не заслужила, ведь ее песня украдена у Мики Ньютон, так что и хрустальный кубок должен достаться ей.

Вокруг Loreen разгорелся скандал / Фото: Фото из социальных сетей

Кстати, украинские знаменитости тоже в песне Loreen узнали трек "В плену". В частности, Владимир Дантес возмутился, что шведка "украла" композицию в украинки: "Loreen у Мики Ньютон песню взяла и украла? Скандал!"

Вокруг Loreen разгорелся скандал / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Что интересно, и Loreen, и Мика Ньютон в своих композициях пели о несчастливой любви.

Пока украинцы активно обсуждают плагиат в песне представительницы Швеции, сама украинская певица ничего плохого в этом не видит. По словам Мики Ньютон, она не видит драмы в том, что песни похожи.

"Жизнь слишком коротка, чтобы спорить за песни, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то - нет", — прокомментировала Мика.

А вот сама Loreen никаких комментариев не давала по поводу того, что ее конкурсная песня – это плагиат.

Напомним, шведская певица дважды побеждала на "Евровидении-2023". Впервые победу артистка одержала в 2012 году, а во второй раз – в 2023-м. Предлагаем посмотреть, как за 21 год Loreen кардинально изменилась.

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