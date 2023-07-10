Лозовицкая из "Холостяка-12" ответила на упреки, что ее бойфренд во время войны сбежал с Украины

Победительница проекта "Холостяк-12" с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая ответила на упреки, что ее бойфренд во время войны сбежал с Украины.

Сейчас знаменитость живет со своим избранником Владимиром в Польше, где они выбирают себе квартиру. Екатерина делится с подписчиками, как проходит этот процесс. Однако фанатов интересует, как бойфренд Екатерины уехал во время войны с Украины. Некоторые даже начали заявлять, что мужчина "сбежал из страны".

Модель ответила на эти упреки. Она отметила, что ее возлюбленный уже давно живет в Польше, где и работает. Также Екатерина заверила, что мужчина очень помогает Украине.

Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

"А кто сказал, что он куда-то бежал? Он служит своей стране гораздо больше, находясь в Польше, чем некоторые сидящие в Украине", — ответила Лозовицкая.

Напомним, ранее стало известно, что участница проекта "Фабрика звезд-1" Элизабет Анум-Дорхусо сбежала из Украины. Певица выехала из Одессы в страну-агрессор Россию, которая ежедневно обстреливает украинские города и убивает невинных людей.

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