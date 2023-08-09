Лозовицкая из "Холостяка-12" показала честные фото с целлюлитом и растяжками на теле: "Я не 10 из 10"

Победительница проекта "Холостяк-12", модель Катерина Лозовицкая показала честные фото, где у нее видны целлюлит и растяжки на теле.

Таким образом, знаменитость отреагировала на скандал вокруг ведущего Владимира Остапчука, где он на своем шоу с Богданом Буше и Позитивом заявил, что небритые женщины – некрасивые. Лозовицкая поддержала девушек. Модель отметила, что идеальных нет. У нее тоже растут волосы на теле, есть растяжки, морщинки, целлюлит, и это полностью нормально.

Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

"Я не 10 из 10. У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщинки. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело утром может иметь отек. У меня растут волосы не только на голове… И этот список вполне нормальных вещей можно продолжать еще очень долго. Я – обычный человек. Да, мы девушки, должны заботиться о себе, заботиться о своем теле и здоровье в целом. Но не для того, чтобы кто-то ставил нам оценки", — прокомментировала Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Модель подчеркнула, что ни в коем случае не собирается кого-то хейтить, однако считает, что таким высказыванием, что "небритая женщина не может быть 10 из 10", не место в публичном пространстве.

"Честно, не хочу переходить на личности. Мне кажется, что эти ребята получили уже достаточно хейта. Но хочу поблагодарить всех девушек, женщин, которые не молчат. Такому зашквару, еще и от известных людей, не место в инфопространстве нормального сознательного общества", – подчеркнула Лозовицкая.

Скандал вокруг Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива – что известно

В новом выпуске своего шоу Остапчук вместе с гостями, которыми были Богдан Буше и Позитив, поговорили на тему депиляции женщин. Звездные мужчины заявили, что им не нравятся небритые девушки. Буше вообще утверждает, что женщина, не которая не делает депиляции, не может быть 10 из 10. Однако это вызвало шквал возмущения в Сети.

Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше

Владимир Остапчук и Позитив поспешили оправдаться и заявили, что они просто делились своим мнением, на которое имеют право. В конце концов, другие звезды шоу-бизнеса стали упрекать их за такие высказывания и объяснять, что это вообще не их дело, должны делать женщины депиляцию или нет.

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