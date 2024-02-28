LP заговорила на украинском и извинилась из-за "бездумного поста" после громкого скандала с флагом РФ

Американская певица Лора Перголицци, известная как LP после того, как ей отменили концерт в Литве из-за фото в худи с российским триколором, обратилась к украинцам.

Исполнительница записала видеообращение, в котором подчеркнула, что "глубоко жалеет из-за своего безразличия на этот раз":

"Я хочу извиниться перед своими друзьями и поклонниками в Украине, которых справедливо обидел и задел мой бездумный пост, в котором я благодарила некоторых российских фанатов за худи, который они мне сделали, с моим логотипом и российским флагом. Я глубоко сожалею о своем безразличии в этот раз. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу ясно дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду делать это", — заверила в видео LP.

LP после скандала с худи с российским флагом извинилась перед украинцами

Артистка также отметила, что она всегда будет поддерживать украинский народ и выразила свои "скромные извинения" перед всеми украинцами:

"Сейчас, когда исполнилось два года полномасштабного вторжения, Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо. Моим посланием есть и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Примите мои скромные извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Слава Украине", — добавила исполнительница и в конце заговорила по-украински.

LP извинилась перед украинцами / Фото: instagram.com/iamlpofficial

LP извинилась перед украинцами / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Напомним, что на днях вокруг американской певицы LP разгорелся скандал. Исполнительница хита Lost on you у себя в Instagram запостила подарок от российского фан-клуба – худи с кораблем в цветах российского флага.

Певица LP / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Этот поступок артистки возмутил пользователей, ведь таким образом она прославляет страну-террористку, которая убивает украинцев и уничтожает украинские города и села. Раньше певица пыталась оправдаться, мол, для нее все ее поклонники одинаковы, и она всех любит. Также LP искренне приглашала украинских фанатов на свои концерты по странам Балтии. После такого поступка LP в Литве ее концерт отменили.

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