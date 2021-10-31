Луценко рассказала, как недавно любимый упустил момент, чтобы сделать ей предложение в Греции

По словам звезды, любимый не воспользовался отличным шансом.

У звездной фитнес-тренерши Аниты Луценко есть любимый мужчина.

Так, знаменитость в отношениях с Александром уже более семи лет и воспитывает с ним 6-летнюю дочь Мию. Впрочем, пара не поженилась. В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что никак не дождется предложение от избранника.

Недавно влюбленные полетели в Санторини по работе. Впрочем, мужчина не догадался использовать это романтическое место и реализовать мечту Аниты.

"Я была абсолютно уверена, что именно это путешествие будет для него идеальным шансом, для того, чтобы не придумывать что-то, потому что я сказала, что это должно быть просто невероятно. То есть, эта тема у нас обсуждается просто спокойно. Есть фотограф, есть видеограф, лучшие друзья рядом с нами, никого лишнего. И я каждый вечер думала, что что-то он не очень беспокоится о том, к какой ресторан мы пойдем. И до конца я поняла, что если бы я была мужчиной, то я бы воспользовалась этой возможностью, даже рабочей поездкой, но нет, уже упустил", – вспомнила звезда.

Несмотря на все, Анита все же ждет, что мужчина встанет на колено и протянет коробочку с кольцом.

"Да, у нас эта тема больше к юмору, больше к обсуждению. То есть мы шутим на эту тему. Я просто сказала, что если 7 лет назад я мечтала о том, чтобы он и я, мы на Бали, нет никого, то сейчас, пожалуйста, — столы буквой "П", самолет, замки, что угодно. Хочешь делать предложение — готовься. Пышная свадьба и платье. Но упустил, когда я была готова к каким-то минималочкам", — добавила она.

Анита Луценко с любимым / "Светская жизнь"

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