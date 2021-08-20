Лучшие номера и 3D-визуализация Скрябина: каким будет праздничный выпуск "Вечернего Квартала"

Премьера спецвыпуска состоится 23 августа.

Накануне Дня Независимости, 23 августа, в 20:15 на 1+1 состоится премьера специального праздничного выпуска "Вечернего Квартала".

В программе покажут лучшие и самые узнаваемые номера за всю историю шоу в новой интерпретации и с частично обновленным актерским составом - приглашенным актером стал Народный артист Украины Станислав Боклан.

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Они напомнят зрителям о знаковых, переломных и ярких событиях, которые происходили в Украине за 30 лет Независимости. Зрителей ожидает много сюрпризов и приглашенных звезд в необычных амплуа.

"Мы собрали все лучшие номера, посвященные знаковым событиям за 30 лет Независимости. Будут сюрпризы. Например, в номере "Ніч яка місячна" вместо меня будет Потап. Мы так решили, потому что больше никто из нас девушку по сцене носить не может", - поделился Евгений Кошевой.

пресслужба каналу "1+1"

Неожиданностью для всех станет участие в концерте Елены Кравец, которая накануне съемок получила перелом плюсневых кости. Несмотря на гипс, актриса вышла на сцену на костылях, чем вызвала невероятную реакцию публики.

По неожиданных номеров, в этом эфире оживать знаковый украинский памятник - Кий, Щек, Хорив (Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов) и их сестра Лыбидь, в исполнении Ирины Сопонару. Они вспомнят события Украины, которые происходили на протяжении всех лет Независимости.

пресслужба каналу "1+1"

Зрителей ждут приглашенные гости и музыкальные сюрпризы от звезд шоу-бизнеса. Среди них - Джамала и TAYANNA, которые представляют совместную песню "Моя земля". В их номере будет показана красота всех уголков Украины. Также на сцене "Вечернего Квартала" состоится премьера уникального дуэта - Ирины Билык и 3D-визуализации Кузьмы Скрябина. Вместе они исполнят любимую песню украинцев "Старі фотографії". Для создания номера была проведена титаническая работа, чтобы зрители действительно увидели на сцене настоящий дуэт.

пресслужба каналу "1+1"

В финале актеры "Вечернего Квартала" перепоют композицию Сергея Бабкина "Де би я" вместе с музыкантами со всех уголков Украины: Карпат, Житомира, Одессы, Чернигова, Мариуполя и тд.

Съемки спецвыпуска происходила согласно соблюдений всех карантинных норм.



Не пропустите новый праздничный выпуск "Вечернего Квартала" 23 августа в 20:15 на 1+1.

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