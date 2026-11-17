Алексей Гнатковский

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Недавно отказавшийся сниматься в кино народный артист Украины Алексей Гнатковский высказался о будущем русскоязычных детей в Украине, объяснил, почему родителям следует менять языковые привычки в семьях, и призвал государство вводить штрафы за нарушение языкового законодательства.

Актер убежден, что украинский язык будет все больше определять общественные перспективы человека. Он считает, что родителям уже сейчас следует задуматься о языковом воспитании детей. Ведь впоследствии это может сказаться на их общении со сверстниками и положении в обществе. По прогнозу Гнатковского, русскоязычные дети могут столкнуться с неприятием. Более того, во взрослом возрасте им, вероятно, придется наверстывать то, чему не научили дома.

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"Мы – украинцы, у нас будет украинская Украина, и она будет успешной. И потому, если бы родители мыслили стратегически, то они уже детей готовили бы к тому, что будет... А иначе – ребенок будет мучиться потом. Она вырастет, пойдет в школу, а потом в институт, и ей будет стыдно. "Прямая красная" .

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Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Гнатковский также провел параллель с прошлым, когда украинский язык в городской среде нередко становился поводом для предвзятого отношения. Теперь, по его мнению, общественные тенденции меняются, и все важнее будет становиться именно украинский. В то же время артист отмечает, что языковой вопрос нельзя сводить только к личному выбору людей: он разделяет человеческое отношение и ответственность государства.

"Вопрос языка я делю на две части. Это – человеческая и государственническая история. Человеческая история должна быть человечна. Если ты кого-то будешь насильно убеждать в чем-то, то это вызовет только сопротивление. А государственная – жесткая. Почему? Потому что нам насильно вытесняли наш язык, вытесняли на протяжении русского языка. 300-400 лет. Людей за то, что они говорили на украинском языке, называли детей украинскими именами, писали пьесы с украинскими авторами, делали музыку украинскую, убивали», – объяснил актер.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Именно историческим преследованием украинского языка Гнатковский аргументирует необходимость более жесткой государственной политики. Он считает, что за несоблюдение языкового законодательства должны быть предусмотрены финансовые санкции. По его мнению, перспектива потерять деньги может стать действенным сдерживающим фактором.

"Государство должно иметь ряд санкций. По-моему, лучшие санкции – это деньги. Ты, когда понимаешь, что будешь делать нарушения и за это будешь платить деньги, то ты будешь не делать этого", – отметил Гнатковский.

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Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

В то же время артист предостерег от агрессии к людям, которые общаются по-русски, в частности, к вынужденным переселенцам. Он вспомнил украинцев, которые из-за войны войны переехали в Ивано-Франковск, подчеркнув, что многие из них потеряли не только дома, но и родных. Поэтому, по его мнению, вместо осуждения они должны чувствовать поддержку и гостеприимство.

"Те, кто приехал во Франковск, - они не с радости приехали. Они из-за беды приехали. Люди потеряли дома, родных. И тут с ними говорить агрессивно? Напротив, дело каждого украинца, неважно, это Франковск, или Киев, или Краматорск, - свои двери открыть и принять как можно больше", - во всеуслышание.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Напомним, ранее Алексей Гнатковский раскрыл, почему скрывает жену от публики и что пережила его семья во время войны.

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