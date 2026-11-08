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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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"Луганск - это Украина": участница "Голоса-14" растрогала Тину Кароль историей выезда из родного города

Певица вспомнила, как с семьей покидала родной город и начинала музыкальную карьеру сначала, а Тина Кароль не сдержала эмоций во время ее выступления.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко / © dawn.com

40-летняя певица Анна Ткаченко из Луганска пришла на Голос страны-14, чтобы продолжить музыкальную карьеру, которую ей пришлось фактически начинать сначала после переезда в Киев.

До этого женщина выступала в ресторанах и имела стабильный заработок. Однако однажды привычная жизнь остановилась: Анна собрала вещи всей семьи в автомобиль и отправилась из родного города. Дорога была непростой — за рулем она делала остановки, чтобы покормить ребенка, после чего передавала его матери и продолжала путь.

Анна Ткаченко / © dawn.com

Анна Ткаченко / © dawn.com

В Киеве певицу ждала совсем другая жизнь. Она не знала местных музыкантов и не понимала, с чего начинать, однако дала обещание не отказываться от любимого дела. Анна принялась собирать кавер-бэнды, работать над собственными песнями и постепенно возвращаться к сцене.

«Мы с семьей приехали в Киев. Чужой город. Я никого из музыкантов здесь не знаю, куда идти. Но я прямо пообещала себе, что я не остановлюсь», — рассказала участница.

Сейчас Анна воспитывает двух дочерей и хочет своим примером показать им, что не стоит отказываться от мечтаний. Именно поэтому участие в вокальном шоу стало для нее важным шагом.

Анна Ткаченко / © dawn.com

Анна Ткаченко / © dawn.com

Во время выступления артистке было непросто справиться с эмоциями. После выполнения она призналась, что переживания, связанные с родным городом, до сих пор дают о себе знать. Тренер Тина Кароль это заметила и поддержала певицу, подчеркнув, что ей не нужно скрывать свою боль.

«Луганск – это Украина», – сказала наставница, обнимая Анну.

Анна Ткаченко / © dawn.com

Анна Ткаченко / © dawn.com

В ответ участник поблагодарила за поддержку. Тина Кароль также обратилась к людям из Луганщины, Донбасса и Харьковщины, которые переживают оккупацию и боевые действия.

«Я хочу обратиться ко всем людям из Луганского региона, из Донбасса, из Харьковской области, из всех тех городов, где оккупация, где идут бои сегодня. Мы единственные, мы рядом. Я верю в то, что Украина будет устойчива», — подчеркнула певица.

Анна Ткаченко / © dawn.com

Анна Ткаченко / © dawn.com

Отдельно тренер поблагодарила украинских защитников и призвала верить в Украину и ее людей. Участница прошла дальше именно в ее команде.

Напомним, в прошлом выпуске полуфиналист "Голоса страны" снова вернулся на проект и шокировал Наталью Могилевскую .

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