Ляля Фонарева ответила на вопрос о разрыве с Вакарчуком

На днях артист объявил о разрыве отношений с экс-возлюбленной.

Разрыв отношений украинского певца, фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и стилиста Ляли Фонаревой всколыхнул весь украинский шоу-бизнес.

Артист сам опубликовал сообщение в соцсети о завершении отношений. Знакомые пары винят во всем певца. Впрочем, артист так и не назвал причины разрыва. Отказалась комментировать ситуацию и экс-возлюбленная избранника, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Еще две недели назад журналисты ТСН брали интервью у Святослава Вакарчука. Не ведая ничего о семейных проблемах пары, спросили, не женился ди певец со своей гражданской женой Лялей Фонаревой, с которой вместе уже 20 лет.

"Я очень вас прошу, все мои вопросы о личной жизни я всегда комментирую тогда, когда хочу, но в основном я этого не хочу", — сказал тогда звезда.

nashasvadba.net

Штампа в паспорте, как показывает декларация певца, так и не появилось: "Я считаю, что у каждого право есть и говорить об этом и не говорить, для того она и личная жизнь. Но поверьте, если мне будет что сказать, я вам обязательно скажу", — заверил артист.

Ничего так и не сказал тогда, но 12 июня написал на своей странице, что их с Лялей дороги разошлись. Сама Ляля распад семьи не комментирует.

"Вы не по адресу обратились", — ответила стилист.

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук тоже молчит. А вот знакомый пары, продюсер Евгений Рыбчинский не сдержался и опубликовал пост. В нем говорится, что Слава обязан своей популярностью Фонаревой.

"Сотни таких мальчиков пытались взять штурмом "Мелораму" и "Территория А". А статус Фонаревой наоборот: жена владельца салонов, модного, перспективного и влиятельного стилиста. Когда Ляля ушла от Тарасюка к Вакарчуку, многие пожали плечами, потому что тогда это был странный выбор", — написал поэт.

Евгений намекнул, что разойтись решил именно Вакарчук. И как видно из текста, сделал это не красиво: "Просто все когда-то заканчивается: молодость, красота, известность, здоровье деньги, жизнь... Но всегда следует оставаться человеком".

Позже Рыбчинский удалил свой пост. В Сети стали появляться слухи, что Вакарчука уже видели во Львове с новой избранницей. Но фото подтверждения этому нет.

Новости Украины: почему Вакарчук расстается с Лялей Фонаревой

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказала историю любви Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку