Ляпы в прямом эфире: пес Дюк от журналистки и Витвицкая, которая забыла обуться

Предлагаем посмотреть, в какие казусы попадали ведущие и гости прямого эфира и как реагировали на курьезные инциденты.

В эфире на телевидении часто случаются разные казусы. Правда, в основном зрителям они не заметны.

Однако в прямом эфире права на ошибку нет, ведь, в отличие от записи, его скорректировать уже невозможно. Так что если и случится какой-то казус, то зрители непременно его увидят.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть подборку о ляпах в прямом эфире. Казус может произойти с кем-либо – репортером, ведущим или гостем.

Соломия Витвицкая забыла обуться

С ведущей произошел конфуз в прямом эфире несколько лет назад. Соломия Витвицкая вела программу "ТСН" и сняла туфли на высоком каблуке. Впрочем, этот кадр попал в прямой эфир и зрители увидели ведущую босиком. Знаменитость после инцидента получила немало поддержки от зрителей.

Соломия Витвицкая

"Забыла и не обула. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям. Буду внимательнее и постараюсь подружиться с "коварным" столом в студии", – комментировала ведущая.

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Щенок не удержался и справил нужду в прямом эфире, который вели Наталья Островская и Евгений Плинский

Ведущие в День защиты животных в прямом эфире в 2022 году рассказывали о важности помощи четвероногим. Гостем выпуска стал щенок Пуговка, который не удержался и оставил "сюрприз" прямо на столе. Ведущих не огорчил инцидент, а повеселил. "Сюрприз" от щенка немедленно убрали.

Журналистка в эфире рассказала о своей собаке, по имени Дюк

Репортер Татьяна рассказала в прямом эфире о своей собаке. В частности, ведущая в прямой трансляции быстро произнесла "мій пес Дюк". Впрочем, игра слов сыграла с журналисткой злую шутку, так что зрителям послышалось ругательное выражение "мій пе*дюк".

У Марички Падалко выпал зуб

С ведущей произошел конфуз в прямом эфире в 2020 году. Маричка вела выпуск новостей "ТСН", вдруг у нее выпал зуб. Ведущая тогда не растерялась, достала его изо рта, извинилась и продолжила дальше рассказывать новости, будто бы и ничего не произошло. Падалко тогда получила немало поддержки и комментариев о ее профессионализме в этой ситуации. Более того, ведущая стала звездой разных мировых изданий. О зубе Марички, выпавшем в прямом эфире, писали такие известные издания, как Mirror, New York Post и другие.

"Мой "провал" через несколько часов стал "вирусным", и видео разлетелось по миру. Я получила десятки сообщений со словами поддержки коллег со всего мира и много слов поддержки от наших зрителей. Мне писали продюсеры fox news, сюжеты о "зубном инциденте" вышли" на нескольких континентах. Буквально на следующий день, когда прибавилось 10 тысяч подписчиков на мой Instagram, я поняла, что этого нужно не стесняться, а гордиться. Как медалью", — комментировала тогда Маричка.

Женщина без штанов попала в прямой эфир, когда ведущий Вадим Карпьяк брал интервью у итальянского политолога

Ведущий Вадим Карпьяк брал интервью у итальянского политолога Грегорио Ваджиани, их разговор транслировали в прямом эфире. Однако итальянец забыл закрыть дверь в комнату, где вел разговор с журналистом. Вероятно, его жена не знала о прямом эфире, поэтому зашла в комнату без штанов. Ваджиани повысил тон разговора, чтобы женщина поняла, что ей лучше выйти, а также попытался сесть так, чтобы ее прикрыть собой. Наконец жена итальянца быстро вышла из комнаты.

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