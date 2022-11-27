Лысый Слава Демин показал, как выглядел с волосами

Украинский ведущий Слава Демин решил пообщаться в фотоблоге с подписчиками.

Поклонников шоумена интересовало, как выглядел их кумир с волосами. Знаменитость решил показать фото, где он еще не побрил свою шевелюру.

Слава опубликовал в Instagram-stories фотографию, где он в белой рубашке позирует с двумя свечами в руках, а на голове у него виднеется русые волосы.

Слава Демин с волосами / Фото: instagram.com/slavademin_official

Отметим, что у ведущего шевелюра была в начале карьеры. Впоследствии Демин решил, что без волос ему гораздо лучше, побрил голову и стал брутальным лысым мужчиной.

Напомним, отвечал Слава Демин и на пикантные вопросы. В частности, у него интересовались подробностями личной жизни. Слава, в свою очередь, откровенно рассказал, был ли у него секс втроем, интим в общественном месте, близость с коллегой и какие отношения у ведущего с бывшей.

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