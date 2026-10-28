Любимая Даниэля Салема показала фату и заинтриговала свадьбой: "Пробный макияж невесты"

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Певица Lida Lee намекнула на свадьбу с военным и ведущим Даниелем Салемом , показав фату и подготовку к макияжу невесты.

Артистка поделилась необычными кадрами в Instagram. На этот раз она пришла к визажисткам не ради привычного сценического образа. На фоне подготовки к бьюти процедур поклонники заметили свадебный аксессуар. Сама исполнительница тоже прибавила интриги своим сообщением. Она дала понять, что ее ждет особый день. И даже рассказала, какой именно образ собирается примерить.

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«У меня сегодня особенный день. Я приехала к девушкам на собрание, мы будем делать пробный макияж невесты», — поделилась Lida Lee.

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Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Сообщение Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Такие подробности сразу привлекли внимание подписчиков, ведь певица находится в отношениях с Даниэлем Салемом. Пара не скрывает чувства друг к другу и регулярно делится нежными моментами. Появление фаты и упоминание о макияже невесты заставили поклонников задуматься, не готовятся ли влюбленные к официальному оформлению отношений.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

В то же время артистка пока не подтвердила, что действительно собирается замуж. Не исключено, что свадебный образ связан с новым творческим проектом или подготовкой к премьере. Поэтому остается загадкой, речь идет о реальной свадьбе или певица решила заинтриговать аудиторию накануне важного события.

Напомним, недавно Даниэль Салем показал любимую без макияжа и удивил, как заботится о ней.

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