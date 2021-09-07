Любимая Джанлуки Вакки показала видео, как собственноручно набила ему новое тату

Шэрон Фонсека сделала романтическое изображение на груди избранника.
Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его молодая возлюбленная Шэрон Фонсека решили увековечить их любовь.
Так, 26-летняя модель собственноручно набила избраннику новое тату. Шэрон нарисовала на груди звезды Instagram красное сердце. Видео процесса она показала в своем фотоблоге.
"Татуировка моей любви... Мое сердце будет всегда с тобой!" — прокомментировала событие Шэрон.
Со своей стороны, бизнесмен также оставил нежное сообщение маме его дочери: "Мое сердце будет твоим навсегда".
В комментариях восхищенные фолловеры отметили, что поступок пары очень трогательный.
- Это так мило!
- Вау! Браво
- Так трогательно! Вечной любви вам
Напомним, ранее Джанлука Вакки живо покрутил бедрами в полуспущенных коралловых плавках. Мужчина устроил зажигательные танцы.