Любимая Джанлуки Вакки показала видео, как собственноручно набила ему новое тату

Любимая Джанлуки Вакки показала видео, как собственноручно набила ему новое тату

Шэрон Фонсека сделала романтическое изображение на груди избранника.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его молодая возлюбленная Шэрон Фонсека решили увековечить их любовь.

Так, 26-летняя модель собственноручно набила избраннику новое тату. Шэрон нарисовала на груди звезды Instagram красное сердце. Видео процесса она показала в своем фотоблоге.

"Татуировка моей любви... Мое сердце будет всегда с тобой!" — прокомментировала событие Шэрон.

Со своей стороны, бизнесмен также оставил нежное сообщение маме его дочери: "Мое сердце будет твоим навсегда".

В комментариях восхищенные фолловеры отметили, что поступок пары очень трогательный.

Это так мило!

Вау! Браво

Так трогательно! Вечной любви вам

Напомним, ранее Джанлука Вакки живо покрутил бедрами в полуспущенных коралловых плавках. Мужчина устроил зажигательные танцы.

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