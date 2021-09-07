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Любимая Джанлуки Вакки показала видео, как собственноручно набила ему новое тату

Любимая Джанлуки Вакки показала видео, как собственноручно набила ему новое тату

Джанлука ВАКК и Шэрон Фонсека / instagram.com/sharfonseca

Шэрон Фонсека сделала романтическое изображение на груди избранника.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его молодая возлюбленная Шэрон Фонсека решили увековечить их любовь.

Так, 26-летняя модель собственноручно набила избраннику новое тату. Шэрон нарисовала на груди звезды Instagram красное сердце. Видео процесса она показала в своем фотоблоге.

"Татуировка моей любви... Мое сердце будет всегда с тобой!" — прокомментировала событие Шэрон.

Со своей стороны, бизнесмен также оставил нежное сообщение маме его дочери: "Мое сердце будет твоим навсегда".

В комментариях восхищенные фолловеры отметили, что поступок пары очень трогательный.

  • Это так мило!
  • Вау! Браво
  • Так трогательно! Вечной любви вам

Напомним, ранее Джанлука Вакки живо покрутил бедрами в полуспущенных коралловых плавках. Мужчина устроил зажигательные танцы.

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