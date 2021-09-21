Любимая Илона Маска заявила, что их сын не называет её мамой

Любимая Илона Маска заявила, что их сын не называет её мамой

Зовут мальчика X Æ A-12.

Любимая известного миллиардера Илона Маска, канадская певица Grimes поделилась интересными подробностями по воспитанию их общего сына.

Звездные супруги не слишком афишируют свою личную жизнь. Но певица решила рассказать некоторые подробности. Артистка говорит, как их сын, которого зовут X Æ A-12 (Икс Эш Эй Твелв), не называет ее мамой.

Жена Илона Маска с сыном / instagram.com/grimes

"Я думаю, что рождение ребенка было для меня большим возрождением, как в художественном плане. Быть мамой странно. Почему я не отождествляю себя с этим словом. Что еще действительно странно: X называет меня "Клер" (настоящее имя певицы. — ред.), но не говорит "мама". Что не так... Возможно, он чувствует мое отвращение к этому слову", — призналась знаменитость.

Отметим, в мае прошлого года Маск и Grimes стали родителями — у пары родился сын. Они назвали его X Æ A-12.

Напомним, недавно победитель "Голосу країни" Сасанчин и его беременная невеста рассекретили пол малыша. Вскоре у пары родится первенец.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку