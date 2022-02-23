Любимая NIKITA LOMAKIN на видео померилась фигурами с подружкой

Любимая NIKITA LOMAKIN на видео померилась фигурами с подружкой

Девушки позировали, демонстрируя формы с разных ракурсов.

Возлюбленная украинского певца NIKITA LOMAKIN, танцовщица Светлана Сакаль поделилась эффектным видео, которое записала вместе с подружкой.

Так, на странице TikTok участница балетов Нади Дорофеевой и Дана Балана разместила ролик, на котором девушки позировали в розовых мини-платьях. Они померялись фигурами c разных ракурсов.

"Барби", – прокомментировала видео Сакаль.

Вероятно, ролик коллеги записали в перерыве между съемками или во время гастролей.

Реакцию фолловеров не пришлось долго ждать. В комментариях юзеры сделали девушкам комплименты: "Куколки", "Какие вы прекрасны, я не могу", "Восхищаюсь тобой! Твоя женская энергия!".

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