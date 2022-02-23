Любимая NIKITA LOMAKIN на видео померилась фигурами с подружкой

Девушки позировали, демонстрируя формы с разных ракурсов.
Возлюбленная украинского певца NIKITA LOMAKIN, танцовщица Светлана Сакаль поделилась эффектным видео, которое записала вместе с подружкой.
Так, на странице TikTok участница балетов Нади Дорофеевой и Дана Балана разместила ролик, на котором девушки позировали в розовых мини-платьях. Они померялись фигурами c разных ракурсов.
@sakalyova
Barbies♬ original sound — Chop Daily
"Барби", – прокомментировала видео Сакаль.
Вероятно, ролик коллеги записали в перерыве между съемками или во время гастролей.
Реакцию фолловеров не пришлось долго ждать. В комментариях юзеры сделали девушкам комплименты: "Куколки", "Какие вы прекрасны, я не могу", "Восхищаюсь тобой! Твоя женская энергия!".
Читайте также: