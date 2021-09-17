Любимая-украинка Тимати топлес позировала на кровати и показала пышный бюст

Любимая-украинка Тимати топлес позировала на кровати и показала пышный бюст

Девушка опубликовала откровенную фотографию.

Украинка и модель Саша Дони, которая недавно похвасталась откровенным образом, снова решила поделиться горячим контентом.

Так, в Instagram-stories 19-летняя красотка показала поклонникам откровенную фотографию. На снимке модель изображена топлес в одних лишь шортиках. Загорелая Саша продемонстрировала изрядно аппетитные формы. Свою пышную грудь девушка прикрыла коленом и рукой.

Любимая-украинка Тимати / instagram.com/sashadony

Красавица игриво позировала на камеру, сидя на большой кровати. Длинные белокурые волосы Саша распустила. Кстати, свое лицо модель решила не показывать, в отличие от стройной фигуры. Она скрыла его телефоном, когда делала снимок.

Отметим, на днях стало известно, что Саша Дони встречается с российским рэпером Тимати. Роман влюбленных рассекретили фанаты, которые вычислили парочку по фото с отдыха в Греции.

Напомним, недавно звезда фильма "Пульс" Наталья Бабенко свела с ума своими полностью обнаженными фото. На снимках актриса прикрыла пикантные места белым тюлем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку