Любимая-украинка Тимати в боди в сеточку засветила пышный бюст

Девушка похвасталась откровенным образом.

Украинка и модель Саша Дони, которая встречается с российским рэпером Тимати, вызвала фурор в Сети своей фотографией.

На странице в Instagram Саша разместила провокационный кадр, на котором предстала в черном боди в сеточку с пикантными вырезами, выставляя на показ свою фигуру. Девушка стоит перед зеркалом и демонстрирует свой упругий пресс и пышный бюст, который она скрыла черным топом.

Саша Дони в боди / instagram.com/sashadony

"Сегодня загуглила, что такое AliExpress, и, оказывается, он на 32 месте в списке самых посещаемых сайтов мира", — решила пошутить под постом модель.

Однако, чувство юмора избранницы рэпера пользователи однозначно не оценили. И наряд звезды понравилося далеко не всем. К слову, в комментариях ее захейтилы:

Ты хотя бы сама поняла, что написала?

Я считаю, не нужно было так писать, мне кажется вы сами себя унизили.

Ты или крестик с шеи сними, или трусы надень!

А теперь загугли, что такое "мозг".

Напомним, недавно Надежда Матвеева в синем бикини захватила новыми пляжными фото. Свой лук знаменитость дополнила белой накидкой, шляпой и солнцезащитными очками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку