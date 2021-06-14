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Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже

Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже

instagram.com/alenak705

Алена Каверина наслаждается отдыхом в Украине.

Любимая голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, Алена Каверина приехала на отдых в родную Украину.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

© instagram.com/alenak705
instagram.com/alenak705

Также Алена посветила упругими ягодицами на фоне моря.

© instagram.com/alenak705
instagram.com/alenak705

В посте красавица оставила только смайлики в виде сердечек. Фаны не смогли пройти мимо горячего контента и порадовали девушку приятными комментариями.

  • Красавица
  • Вау! Огонь
  • Орех

Напомним, не так давно любимая Жан-Клода Ван Дамма в купальнике выпятила ягодицы и посветила ножками. Алена Каверина вместе с актером отдыхала на Карибах.