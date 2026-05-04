Любимая YAKTAKа умилила сюрпризом для артиста на 21-летие и засветила их жаркий поцелуй

YAKTAK с девушкой

Реклама

Украинский певец YAKTAK, личная жизнь которого редко попадает в публичное пространство, отпраздновал 21-летие — и на этот раз его возлюбленная Алиса Клищук засветила нежные поцелуи и приватные моменты пары.

Избранница артиста, настоящее имя которого Ярослав Карпук, нечасто появляется в его соцсетях. Пара сознательно держит отношения в стороне от публичности. Впрочем, в честь особой даты девушка сделала исключение. Она поделилась серией кадров, которые ранее оставались только для близкого круга. На фото — уютная атмосфера, праздничный декор и искренние эмоции. Сам YAKTAK выглядит расслабленным и счастливым рядом с любимой.

На обнародованных снимках влюбленные не сдерживают чувств — они нежно целуются на фоне шариков и подарков, упакованных в яркую бумагу. Комната украшена в контрастных черных и белых тонах, что добавляет атмосфере стиля. Видно, что подготовка к сюрпризу была продумана до деталей.

Реклама

YAKTAK с девушкой

Впрочем, не обошлось без приключений: готовя праздничную комнату, Алиса стала на стул, чтобы прикрепить декор, но потеряла равновесие и упала. Этот момент она тоже показала — без драматизации и с самоиронией, чем только усилила симпатию подписчиков.

«Один, два, двадцать два», — в шутку подписала фото девушка в формате мемного стоп-кадра после забавного инцидента.

Алиса Клищук

Алиса Клищук

Отношения пары имеют давнюю историю — они знакомы еще со школьных лет и выросли в одном небольшом городе на Волыни. Сейчас их связь выглядит крепкой и искренней.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала, как с размахом праздновала 6-летие дочери и что ей подарила.

Реклама

Новости партнеров