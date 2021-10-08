Любимую-украинку Тимати в крошечном бикини захейтили в Сети из-за откровенных фото

Девушка похвасталась своей фигурой.

Любимая-украинка Тимати и модель Саша Дони решила поделиться с фанатами горячим контентом.

Девушка показала, как проводит свой отдых. Она опубликовала откровенные фотографии, на которых позировала в крошечном бикини. На фото видно ее довольно пышный бюст, подтянутый животик и стройные загорелые ножки.

Саша Дони / instagram.com/sashadony

Однако пользователи вместо того, чтобы засыпать Сашу комплиментами, начали ее хейтить в Сети. В частности, они негативно отреагировали на то, что она ложится под нож пластического хирурга. Кроме этого, фолловеры заметили фотошоп.

Когда дали деньги на тюнинг!

А что с рукой? А с локтем? Ну конечно, фотошопа нет...

Не на той теме ты делаешь хайп, Александра!

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