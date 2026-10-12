"Любовь длится 3 года?": Педан с женой показали фото из юности и поразили изменениями за 22 года

Александр Педан с женой Инной / © instagram.com/pedanos

Реклама

Украинский телеведущий Александр Педан вместе с женой Инной тронул пользователей сети романтическим трендом: супруги воссоздали архивные фотографии, сделанные ещё в юности, и показали, как изменились за годы совместной жизни.

Шоумен поделился этой идеей в Instagram. Вместе со своей возлюбленной он повторил несколько старых кадров, воссоздав позы и объятия с оригинальных снимков. Видео позволило сравнить, как выглядела пара много лет назад и как она выглядит сейчас. Несмотря на течение времени, супруги сохранили нежность в отношениях. А сам Педан не упустил случая пошутить о секрете долгой любви.

Реклама

«Говорят, что любовь длится 3 года… Вранье! Мы с Инной повторили наши любимые совместные фото. Немного ностальгии для вас в ленте!» — написал ведущий.

Реклама

Александр Педан с женой Инной / © instagram.com/pedanos

Александр Педан с женой Инной / © instagram.com/pedanos

Александр Педан с женой Инной / © instagram.com/pedanos

На одном из воссозданных кадров Александр и Инна нежно обнимаются, укутавшись в свитер. Другие фотографии также отсылают к их совместным моментам из прошлого. Так пара присоединилась к популярному тренду, который предлагает влюбленным возвращаться к любимым воспоминаниям и воссоздавать их спустя годы.

Кстати, Александр Педан и его жена Инна вместе уже 22 года. За это время они создали семью и стали родителями двоих детей: 21-летней дочери Валерии и девятилетнего сына Марка.

Напомним, ранее Педан появился в больнице после перенесенной операции и рассказал о причине.

Новости партнеров