"Любовь не назначить указом": муж Федишин вступился в жену без званий и упрекнул за "заслуженного" Потапа

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

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В Сети разгорелась дискуссия, что украинская певица Ирина Федишин до сих пор не получила звания народной или заслуженной артистки Украины.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд культурных деятелей наградами и званиями. Однако Ирины Федишин в этом списке не оказалось. Муж певицы — продюсер Виталий Човнык — признался, что получает множество вопросов, почему так произошло. Избранник артистки честно говорит, что они не знают причин. Но вместо этого исполнительница будет продолжать заниматься своим делом — помогать военным и прославлять украинскую песню.

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«Ирина просто продолжает делать то, что делала много лет: петь на украинском, собирать людей вокруг украинской песни, представлять ее в мире и помогать нашим защитникам. Звание и награды — это, безусловно, почетно. Но, наконец, самое большое звание для артиста — это любовь людей. Ее невозможно назначить указом или вручить вместе с наградой. Ее можно только заслужить своим творчеством», — поддержал Ирину Федишин ее муж.

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Ирина Федишин

Напоследок Виталий Човнык упрекнул продюсера Потапа. Исполнитель 2020 получил звание заслуженного артиста. В то же время мужа Ирины Федишин удивляет этот факт, особенно на фоне ряда скандалов Потапа, в которые он попадает во время полномасштабной войны — жизни за границей, общения на русском и развлечения с россиянами.

«К сожалению, имени Ирины Федишина в этих списках мы так и не увидели. Однако приятно, когда вспоминаешь, что, например, Потап еще в 2020 году получил звание „Заслуженный артист Украины“ и до сих пор оно у него еще есть», — возмутился муж исполнительницы.

Напомним, в День Независимости Украины президент присвоил сразу трем артистам звание «заслуженных». Предлагаем узнать, кого наградил Владимир Зеленский.

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