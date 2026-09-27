Остап Ступка и Маргарита Ткач, Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова, Оля Полякова и Вадим Буряковский

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Для любви не существует универсальной формулы, а разница в возрасте между партнерами не всегда становится препятствием для создания семьи. В украинском шоу-бизнесе есть немало пар, в которых один из влюбленных значительно старше другого.

Кто-то из этих знаменитостей уже много лет живёт в браке и воспитывает детей, а кто-то только строит общее будущее. Их отношения в своё время привлекали внимание именно из-за разницы в возрасте, однако со временем на первый план вышли общие планы, быт и семейная жизнь.

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Редакция сайта ТСН.ua вспоминает истории украинских звездных пар, разница в возрасте между которыми исчисляется десятками лет.

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Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова — 28 лет

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Одна из самых известных украинских пар с существенной разницей в возрасте — певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репьяхова. Разница в возрасте между супругами составляет 28 лет.

Их история началась не совсем традиционно: Екатерина еще с детства была поклонницей творчества артиста, ходила на его концерты и даже имела совместное фото с будущим мужем задолго до начала их романа. Впоследствии девушка стала концертным директором Павлика, а профессиональное общение переросло в личные отношения.

В мае 2020 года Павлик и Репьяхова официально стали мужем и женой. Впоследствии у них родился сын Михаил. В 2026 году мальчик отпраздновал пятилетие, а звёздные родители устроили ему грандиозный праздник.

Пара не скрывает разницу в возрасте. Более того, Екатерина неоднократно рассказывала о том, как она воспринимает этот аспект их брака. В январе 2026 года она откровенно говорила о том, как ощущает 28-летнюю разницу в возрасте с мужем.

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Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

За годы совместной жизни супруги пережили немало публичных обсуждений, но продолжают строить семейную жизнь и воспитывать общего сына.

Оля Полякова и Вадим Буряковский — 16 лет

Оля Полякова и Вадим Буряковский / © instagram.com/polyakovamusic

Еще одна пара, которая давно стала неотъемлемой частью украинского шоу-бизнеса, — певица Оля Полякова и бизнесмен Вадим Буряковский. Их разделяет 16 лет.

С будущим мужем артистка познакомилась на его дне рождения, где выступала по приглашению друзей. Сначала между ними было лишь дружеское общение, однако постепенно оно переросло в роман. Впоследствии Вадим сделал Оле предложение, когда она была беременна первым ребенком. В 2007 году пара сыграла свадьбу.

Оля Полякова и Вадим Буряковский / © instagram.com/polyakovamusic

Их брак длится уже более двух десятилетий. Супруги воспитывают двух дочерей — Машу и Алису. В сентябре 2026 года Полякова впервые показала архивные фотографии со своей свадьбы, которой уже исполнилось 22 года.

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В то же время их семейную жизнь нельзя назвать безоблачной. Вадим откровенно рассказывал о кризисах в браке, а сама Полякова не скрывает, что в супружеской жизни бывают эмоциональные моменты. Впрочем, несмотря на это, пара остается вместе.

Оля Полякова и Вадим Буряковский / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова также неоднократно шутила о характере мужа и их семейных отношениях. В 2026 году она даже посвятила Вадиму шуточную песню после его громких интервью.

Владимир и Екатерина Остапчуки — 16 лет

Владимир и Екатерина Остапчуки / © instagram.com/vova_ostapchuk

Заметная разница в возрасте между ведущим Владимиром Остапчуком и его женой Екатериной Полтавской. Разница в возрасте между супругами составляет 16 лет.

Пара начала встречаться осенью 2022 года. Уже в феврале 2023 года Екатерина намекнула на свадьбу, а впоследствии влюблённые официально подтвердили, что стали мужем и женой.

На момент знакомства Екатерина была значительно моложе ведущего, из-за чего их роман сразу же оказался в центре пристального внимания публики. Впрочем, пара продолжила отношения, и впоследствии у них родился общий сын Тимофей.

В мае 2026 года Остапчук впервые опубликовал фотографии со свадебного торжества. Супруги решили устроить полноценный праздник перед переездом в Канаду, ведь до этого официальный брак уже был зарегистрирован, но большой свадебной церемонии пара не проводила.

Владимир и Екатерина Остапчуки / © instagram.com/vova_ostapchuk

Остап Ступка и Маргарита Ткач — 35 лет

Остап Ступка и Маргарита Ткач / © instagram.com/ostap.stupka

Одна из самых заметных по разнице в возрасте пар украинского шоу-бизнеса — актёр Остап Ступка и театральный критик Маргарита Ткач. Между ними 35 лет.

Их свел театр. Маргарита брала у Остапа интервью для культурного интернет-издания, и именно во время этого знакомства между ними возникла взаимная симпатия.

Их отношения начались примерно в 2024 году, а разница в возрасте с самого начала была очевидна для публики. В то же время Ступка и Ткач продолжили роман и постепенно стали чаще появляться вместе.

Остап Ступка и Маргарита Ткач / © instagram.com/manipuliantka

Маргарита связана с театром, журналистикой, театральной критикой и арт-менеджментом. Именно общая профессиональная среда стала важной частью их истории.

Пара также обсуждала возможную свадьбу. Маргарита признавалась, что хотела бы официально оформить отношения, тогда как Остап на тот момент не спешил с таким решением.

Остап Ступка и Маргарита Ткач / © instagram.com/ostap.stupka

В сентябре 2026 года Ступка вновь привлек внимание к их роману: после длительного перерыва в публичной жизни он появился вместе с Маргаритой и отпраздновал с ней свой 59-й день рождения.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая — 19 лет

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая

Его жена Юлиана Корецкая на 19 лет моложе Сергея Танчинца. Лидер группы «Без Обмежень» и пиарщица начали открыто говорить о своих отношениях весной 2024 года.

Их роман развивался довольно стремительно. Пара начала жить вместе, а летом 2025 года Танчинец сделал предложение любимой во время отдыха в Карпатах. Впоследствии влюблённые тайно поженились, а в начале 2026 года музыкант подтвердил брак свадебными фотографиями.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая

После свадьбы Юлиана также постепенно вливается в семейную жизнь артиста. Она демонстрировала теплые отношения с его сыном от первого брака.

Сам Танчинец говорит об их браке как о поддержке, заботе и общих интересах. В сентябре 2026 года супруги отпраздновали первую годовщину официального брака.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / © instagram.com/sergii_tanchynets

Истории этих пар очень разные. У кого-то отношения длятся более двух десятилетий, кто-то воспитывает маленьких детей, а кто-то только определяется с дальнейшими планами.

Разница в 16, 19, 28 или даже 35 лет неизбежно привлекает внимание, особенно когда речь идет о публичных личностях. Однако сами знаменитости в своих рассказах об отношениях чаще всего говорят не о цифрах, а о повседневной жизни, поддержке, общих увлечениях, детях, кризисах и планах на будущее.

В результате каждая из этих историй развивается по своему сценарию — от многолетнего брака Оли Поляковой и Вадима Буряковского до относительно новой семейной жизни Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала о других звездных парах, которые годами остаются вместе, несмотря на испытания и перемены в жизни, и показала, как они выглядели в начале отношений и сейчас.

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