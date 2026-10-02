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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Любовь приходит не сразу": супруга Мирошниченко откровенно рассказала об усыновленных детях

Инна удивила признанием о приемных детях и материнской любви.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Тимур Мирошниченко с семьёй

Тимур Мирошниченко с семьёй / © instagram.com/_inna_mi_

Украинский адвокат, супруга телеведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко откровенно рассказала о материнстве, усыновлении и чувствах к своим четырем детям.

Вместе с телеведущим она воспитывает дочь Мию и сына Марка. Еще двое детей — Марсель и Ангелина — появились в семье благодаря усыновлению. Инна не скрывает, что материнские чувства к каждому ребенку могут формироваться по-разному. Для нее это стало важным личным открытием. Она также отказалась от идеи, что хорошая мама обязательно должна почувствовать мгновенную связь с ребенком.

«Я позволила себе не требовать от себя невозможного. Если любовь приходит не сразу — это не значит, что я плохая мама. Мы просто строим наши отношения — шаг за шагом», — пояснила Мирошниченко в интервью VOGUE.

Инна Мирошниченко и сын Марсель / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко и сын Марсель / © instagram.com/_inna_mi_

Адвокат подчеркнула, что разница в чувствах не означает разницу в любви. С биологическими детьми отношения начинают формироваться еще задолго до рождения, тогда как с ребенком, который появляется в семье в результате усыновления, нужно постепенно выстраивать доверие и близость. Именно поэтому Инна позволяет себе не сравнивать эти чувства и не заставлять себя соответствовать определенному представлению об «идеальной» материнской любви.

«Когда вы выбираете путь усыновления, опеки или попечительства, главная задача — не полюбить этого ребенка и не заменить ему биологических родителей, а помочь ему получить то, чего не может дать институция: полноценную семью, детство, навыки. Тогда он вырастет — и точно не пропадет», — отметил Тимур Мирошниченко.

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Для супругов усыновление стало не спонтанным решением. Тимур еще в студенческие годы бывал в детских домах вместе с командой КВН, и то, что он увидел тогда, надолго осталось в его памяти. Позже мысль о том, чтобы подарить ребенку семью, стала общей для него и Инны.

Инна и Тимур Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Инна и Тимур Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко поразила всех своим признанием о муже.

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