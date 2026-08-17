Любовь с Кличко, срыв свадьбы и поддержка Украины: история Хайден Панеттьери и ее экс-жениха

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери, их дочь

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17 августа стало известно о внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери. Звезде «Героев» и «Нэшвилла» было 36 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Панеттьери в свое время стала особенно известной украинцам благодаря роману с Владимиром Кличко. Их отношения продолжались годами, но в итоге пара разошлась. Вместе с тем они остались родителями дочери Каи-Евдокии, которой сейчас 11 лет.

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После трагических событий в жизни семьи редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать все о личной жизни Владимира Кличко и Хайден Панеттьери, какие кризисы они проходили, какой проблемой обернулось их отцовство и почему они сорвали свадьбу.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Getty Images

Скромная вечеринка и остроумная шутка: как Кличко и Хайден Панеттьери закрутили роман

Владимир и Хайден познакомились в конце 2009 года на вечеринке, куда их пригласили общие друзья. Между ними быстро вспыхнули чувства, начавшиеся с банальных шуток о большой разнице в росте. Уже в 2010 пару начали регулярно замечать вместе.

Публика сразу обратила внимание на необычную пару. Панеттьери была на 13 лет моложе Кличко. Но несмотря на это, возлюбленные выглядели счастливыми и не скрывали своих чувств: проводили время на концертах, ездили на отдых и позировали на престижных светских мероприятиях.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Associated Press

От расставания до помолвки и знакомства с родителями: какие серьезные кризисы переживала семья

Строить отношения им было непросто. Владимир постоянно находился в Европе из-за тренировок и боксерских поединков, тогда как Хайден работала в США. Из-за разных графиков возлюбленным приходилось жить фактически на две страны.

В 2011 году они объявили о расставании, ведь действительно не выдержали расстояния. Хотя внимательные папарацци в тот период также обратили внимание на регулярное появление Хайден в кругу звездных футболистов. Так что, конечно, не обошлось без слухов о якобы потере интереса к Кличко из-за других спортсменов.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Associated Press

Поговаривали, что сам Владимир также не был обделен вниманием других женщин в тот период. Ему приписывали романы то с известной ведущей, то с актрисой, но он все равно ничего не комментировал.

Однако все же чувства бывших таки не угасли. Они решили все трудности оставить в прошлом и дать любви еще один шанс. И через два года Кличко и Панеттьери снова были вместе. Осенью 2013 пара сообщила о помолвке — на пальце актрисы виднелось роскошное кольцо с бриллиантом за 500 тыс. долларов.

Хайден даже приезжала в Киев, где познакомилась с мамой Владимира и посетила Евромайдан. Тогда казалось, что дело непременно идет к свадьбе.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Почему долгожданная свадьба Кличко и Хайден не состоялась

Возлюбленные планировали жениться в 2014 году, но вместо подготовки к церемонии начали готовиться к появлению первенца. Перенес свадьбу сам боксер. А 9 декабря у пары родилась дочь Кая-Евдокия в США.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / © celebritybabies.people.com

После рождения ребенка Кличко и Панеттьери все реже появлялись вместе. Актриса пыталась не выносить семейные проблемы на публику, однако впоследствии стало ясно, что их отношения переживают непростой период.

В своих мемуарах Хайден рассказывала, что поначалу их союз был очень крепким, но со временем между ними ощутимо увеличилась дистанция из-за мировоззрения. А очередной перенос свадьбы стал для нее особенно болезненным. В итоге актриса решила завершить отношения. В 2018 году их разрыв был подтвержден официально.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью

Депрессия и зависимости: почему Кличко забрал дочь в Панеттьери

После рождения Каи Панеттьери столкнулась с послеродовой депрессией. На этом фоне обострились проблемы с алкоголем, а потом появилась и зависимость от наркотических веществ. Актриса не скрывала, что ей пришлось дважды проходить реабилитацию.

Хайден Панеттьери с дочерью / © twitter.com/haydenpanettier

В самый трудный период Хайден поняла, что не может самостоятельно обеспечить дочери стабильную жизнь. Полную опеку над Каей получил Владимир Кличко. Для Панеттьери это стало чрезвычайно болезненным решением, однако впоследствии она называла бывшего жениха «невероятным отцом».

Как сложились отношения Кличко и Хайден после разрыва — поддерживала ли актриса Украину во время войны

После разрыва Кличко занимался воспитанием Каи. Девочка долгое время жила в Киеве вместе с бабушкой, матерью Владимира. После начала полномасштабной войны боксер вернулся в Украину и стал проводить с дочерью еще больше времени.

Хайден , в свою очередь, поддерживала связь с ребенком по-разному и гордилась его успехами. Она рассказывала, что Кая учит языки, увлекалась спортом и предсказывала, что дочь не захочет быть творческой, как она. Боксер не препятствовал общению Каи с мамой, которой она в последние годы жизни звонила все чаще.

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери / © twitter.com/haydenpanettier

Известно также о позиции Хайден Панеттьери относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, еще с 2022 года актриса четко встала на сторону украинцев, называя Путина «автократом» и осуждая действия оккупантов.

Сам Кличко годами избегал подробностей личной жизни и не комментировал жизнь бывшей. Хотя его история любви завершилась трагически, отныне у него навсегда осталась та единственная частица любви — дочь Кая-Евдокия.

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери / © instagram.com/haydenpanettiere

Напомним, недавно полиция в США обнародовала заявление и раскрыла обстоятельства смерти актрисы Хайден Панеттьери — где и как она умерла и с кем проводила время в последний раз.

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