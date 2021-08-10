Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Любовь Успенская похвасталась дочкой, которая сделала несколько пластических операций

Любовь Успенская похвасталась дочкой, которая сделала несколько пластических операций

instagram.com/uspenskayalubov_official

На фото, которым звезда поделилась с фанатами, она любуется красотой Тани.

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская похвасталась дочкой Татьяной Плаксиной, которая недавно перенесла несколько пластических операций на лице.

В фотоблоге знаменитость запостила снимок, на котором любуется красотой 31-летней Тани. Звезда в белом костюме нежно держит девушку за подбородок и смотрит ей в глаза. Со своей стороны, Плаксина улыбаясь позирует в вязаных шортиках и топе салатового цвета.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина / © instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина / instagram.com/uspenskayalubov_official

В посте артистка поделилась, что невероятно счастлива примирению со своим ребенком.

"Сегодня я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернётся, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери - это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет! И сегодня, благодаря этому, я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством и новыми проектами", — написала Успенская.

В комментариях пользователи написали, что Таня прекрасно выглядит.

  • Танюша стала красивее
  • Какие красивые
  • Какой стала Танюша! Перевоплотилась! Класс
  • ПохорошелаТаня! Рада за вас

Напомним, ранее дочь Успенской показала лицо после пластической операции. На фото девушка появилась без макияжа, с собранными волосами и с чашкой в руках.

Следующая публикация