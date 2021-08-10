Любовь Успенская похвасталась дочкой, которая сделала несколько пластических операций

На фото, которым звезда поделилась с фанатами, она любуется красотой Тани.
Российская исполнительница шансона Любовь Успенская похвасталась дочкой Татьяной Плаксиной, которая недавно перенесла несколько пластических операций на лице.
В фотоблоге знаменитость запостила снимок, на котором любуется красотой 31-летней Тани. Звезда в белом костюме нежно держит девушку за подбородок и смотрит ей в глаза. Со своей стороны, Плаксина улыбаясь позирует в вязаных шортиках и топе салатового цвета.
В посте артистка поделилась, что невероятно счастлива примирению со своим ребенком.
"Сегодня я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернётся, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери - это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет! И сегодня, благодаря этому, я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством и новыми проектами", — написала Успенская.
В комментариях пользователи написали, что Таня прекрасно выглядит.
- Танюша стала красивее
- Какие красивые
- Какой стала Танюша! Перевоплотилась! Класс
- ПохорошелаТаня! Рада за вас
Напомним, ранее дочь Успенской показала лицо после пластической операции. На фото девушка появилась без макияжа, с собранными волосами и с чашкой в руках.