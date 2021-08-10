Любовь Успенская похвасталась дочкой, которая сделала несколько пластических операций

На фото, которым звезда поделилась с фанатами, она любуется красотой Тани.

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская похвасталась дочкой Татьяной Плаксиной, которая недавно перенесла несколько пластических операций на лице.

В фотоблоге знаменитость запостила снимок, на котором любуется красотой 31-летней Тани. Звезда в белом костюме нежно держит девушку за подбородок и смотрит ей в глаза. Со своей стороны, Плаксина улыбаясь позирует в вязаных шортиках и топе салатового цвета.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина / instagram.com/uspenskayalubov_official

В посте артистка поделилась, что невероятно счастлива примирению со своим ребенком.

"Сегодня я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернётся, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери - это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет! И сегодня, благодаря этому, я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством и новыми проектами", — написала Успенская.

В комментариях пользователи написали, что Таня прекрасно выглядит.

Танюша стала красивее

Какие красивые

Какой стала Танюша! Перевоплотилась! Класс

ПохорошелаТаня! Рада за вас

Напомним, ранее дочь Успенской показала лицо после пластической операции. На фото девушка появилась без макияжа, с собранными волосами и с чашкой в руках.

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