Любовь Успенская вспомнила, как папа бил ремнем за беременность в 16 лет: "Кровь изо рта шла"

Отец разозлился, когда узнал о беременности дочери.

Известная российская певица Любовь Успенская вспомнила, как забеременела в 16 лет.

В интервью Елене Друме артистка рассказала, что тогда была любовницей женатого мужчины. Будущая звезда забеременела, а ее избранник настоял на аборте. Исполнительница призналась, что сейчас жалеет, что не оставила ребенка. Впрочем, если бы не сделала аборт — родные бы не простили. Более того, когда отец Любви узнал, что юная дочь беременна — сильно выпорол ее ремнем.

"Оставить ребенка с моей семьей? Моя бабушка бы меня прокляла. У нас очень строгая была семья. Когда папа узнал об этом, то меня убивал. Бил меня ремнем так, что у меня кровь изо рта шла", — поделилась исполнительница.

Также читайте Дочь Любови Успенской перенесла несколько серьезных пластических операций

Сегодня артистка очень жалеет о том, что не оставила ребенка, но при этом прекрасно понимает — близкие не простили бы ей раннего материнства. Рассказать эту историю звезда шансона решила, чтобы уберечь девушек от ошибок.

"Об этом рассказываю, чтобы девушки относились внимательно к себе и не делали ошибок. Очень легко что-то сделать, но потом это трудно изменить. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, ведь потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки идут на ЭКО. Какое ЭКО? Я села на чужие трусики и все — беременная", — добавила Успенская.

Заметим, Любовь Успенская поддерживала войну на востоке Украины и признавалась в любви к президенту России Владимиру Путину. Также артистка выступала в оккупированном Крыму. Несмотря на это, в 2020 году певица гастролировала в Украине.

Напомним, ранее Любовь Успенская рассказала, как в 18-летнем возрасте потеряла новорожденных двойняшек. Певица пережила не одну семейную трагедию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку