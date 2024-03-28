Любовница экс-мужа Ани Лорак публично с ним поссорилась: "Ты слишком шлюховат для меня"

Новая пассия экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, Анастасия публично с ним поругалась.

На днях пара посетила светское мероприятие в Киеве. А вечером того же дня Настя вышла в прямой эфир на странице в Instagram. Судя по ее эмоциональному состоянию, она была расстроена и не совсем трезва. Любовница Налкакиоглу, который до сих пор состоит в официальном браке со второй женой Лилией Реус, была возмущена, что их отношения слишком публичны:

"Никто не имеет права трогать моего ребенка", — начала говорить Анастасия. На что голос за кадром, очень похожий на Мурата, возмущается: "Что ты говоришь, Настя, зачем ты занимаешься этой х*рней?"

Экс-муж Ани Лорак с новой любимой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Избранница Налкакиоглу продолжила: "Если тебе пох*й на твоих детей, то у меня он один и я у него одна. Вы, с*ки, не имеете права трогать моего ребенка и вы все идете нах*й. И ты тоже не трогай ни меня, ни моего ребенка. Я сама объясняю, потому что меня, кроме меня, никто не может защитить. А этот, мой молодой человек, сказал, что я его унижаю, хотя я его защищала в любых ситуациях. Но не ценят люди хорошего отношения. Я откровенно сейчас скажу, что мне нах*й не нужны твои публичные отношения, потому что я считала, что все х*ня до тебя, но нет. Потому что очень много публичности в Google, во всей этой дичи. Я не могу быть твоей, потому что ты слишком шлюховат для меня", — сказала Анастасия в видео, которым сама и поделилась в фотоблоге.

Экс-муж Ани Лорак публично поссорился с новой любимой, она назвала его "слишком шл*ховатым"

Правда, через некоторое время избранница Налкакиоглу ролик из Instagram удалила, но видео оказалось в распоряжении сайта oboz.ua

Судя по тому, что на утро пара не удалила из соцсетей фото друг с другом, а также до сих пор подписана друг на друга, можно заключить, что проблемы в раю были временные и они пришли к согласию и помирились.

Напомним, в начале марта Мурат Налкакиоглу сделал предложение своей возлюбленной Анастасии. Хотя Мурат до сих пор не развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. С ней бизнесмен встречался два года и женился в начале июня 2023 года.

Читайте также: