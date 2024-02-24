Любовница Путина поразвлекла россиян украинским треком группы "Бумбокс": реакция фронтмена Хлывнюка

Российский государственный деятель, глава "Лиги безопасного интернета" и любовница Владимира Путина - Екатерина Мизулина - цинично исполнила украинскую песню группы "Бумбокс" в окружении россиян.

Кремлевская марионетка приехала в Тюменское командное училище инженерных войск и отличилась своим позорным поступком. Перед российскими курсантами она исполнила песню "Вахтерам", авторство которой принадлежит украинскому музыканту Андрею Хлывнюку, воюющему в составе ВСУ.

Екатерина Мизулина цинично выступила перед курсантами в Тюмени с украинской песней

Пропагандистка во время встречи сидит рядом с курсантом и подпевает ему под гитару, а в конце без угрызения совести одела кофту с флагом страны-агрессорки на рукаве. Присутствующие россияне с радостью поаплодировали кремлевской любовнице и послушали ее бестолковую речь благодарности всем так называемым "будущим участникам СВО".

Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина

Интересно, что на это уже отреагировал сам автор хита "Вахтерам" Андрей Хлывнюк. В своем фотоблоге он опубликовал фрагмент циничного выступления и высмеял его: "Контрпропаганда в действии".

Екатерина Мизулина

Напомним, недавно вокруг кремлевского шута Филиппа Киркорова разгорелся похожий скандал. Так, путинист посетил Горловку и спел оккупантам песню Ирины Билык. На это украинская певица также сразу ответила.

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