"Любовник" Оли Поляковой опроверг их роман и публично извинился перед звездой: "Наврал"

Известный TikTok блогер и экс-участник шоу "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич опроверг их роман с певицей Олей Поляковой, о котором он недавно заявил.

Так, по словам блогера, он не имел никаких романтических отношений с певицей и на днях наговорил ерунды, которую придумал под влиянием чрезмерного количества крепкого алкоголя. В своем фотоблоге Мицкевич объяснил, что в тот момент хотел просто "насолить" Оли за их давний конфликт из-за денег и опубликовал якобы общие пикантные фото.

"Я просто в шоке. Откровенно извиняюсь. Сразу скажу, что уже долгое время принимаю антидепрессанты. Я вчера решил немного соединить их с алкоголем, двумя бутылками виски. У меня сорвало крышу. Наговорил просто к*нч*н*й клеветы и лжи. Почему? Потому что мы с Олей долгое время сотрудничали и у нас был конфликт, жесткий, на финансовой основе, в котором мы не нашли общего языка. Рассорились. И я решил просто наговорить ужасной чепухи", - признался блогер.

Оля Полякова и Влад Мицкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Кроме того, Владислав Мицкевич публично извинился за распространение лжи перед Олей Поляковой и ее семьей. И подчеркнул, что в нетрезвом состоянии даже не понимал серьезности последствий. Пока звезда Сети не знает, как ему быть в дальнейшем, и даже готов попрощаться со своим Instagram-аккаунтом.

"Я извиняюсь, не распространяйте всю эту хр*нь. Хочу извиниться в первую очередь перед Олей и перед всей ее семьей. А также перед своей девушкой, надеюсь, что не бывшей. Я просто не понимаю, что я этим хотел добиться: хайпануть или поругаться и сделать проблемы для Оли, не понимаю. Поэтому извиняюсь, я удаляю Instagram", - добавил Мицкевич.

Отметим, Оля Полякова официально состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским более 19 лет. Супруги совместно воспитывают двоих детей – 12-летнюю Алису и 19-летнюю Марию. Сама артистка скандальную ситуацию пока не комментирует.

Читайте также: