"Любовник" Поляковой вспомнил серьезный разговор с ее мужем после заявлений об их романе и слива интимных фото

Экс-участник шоу "МастерШеф" Владислав Мицкевич вспомнил разговор с мужем певицы Оли Поляковой после того, как он заявил, что между ними был роман и слил их интимные фото.

Ведущий в интервью Богдану Беспалову признался, что был хорошо знаком с семьей исполнительницы, в том числе и с мужем. По словам Мицкевича, общались они очень близко. Ведущий даже уверен, что между ними с Олей была симпатия.

"Я со всеми знаком, с мужем тоже. Он нормальный мужчина. С Машей знаком, с Алисой. Мы нормально общаемся. Общались мы очень-очень близко. Я уверен, что между нами была большая симпатия", — прокомментировал Мицкевич.

Оля Полякова и Влад Мицкевич

После того, как ведущий заявил, что между ними с Олей Поляковой был роман, певица едва ли не сразу связалась с ним. Кроме того, Мицкевич писал мужу артистки Вадиму, с которым у него был серьезный разговор. Владислав извинился за свой поступок и пообещал Буряковскому, что больше не будет трогать его семью.

"Конечно, мы общались, обсуждали всю эту ситуацию. Конечно, я извинился, написал Вадику, что извини, такая ситуация сложилась, больше никогда не буду трогать твою семью и все остальное", — поделился ведущий.

Теперь же с певицей Мицкевич не общается. Более того, Полякова его повсюду заблокировала. Сам ведущий убежден, что из этого скандала они могли бы вынести что-то полезное и сделать какой-то интересный совместный продукт.

Оля Полякова и Влад Мицкевич

"Она меня заблокировала, если не ошибаюсь, повсюду. Мы должны понимать, что каждому человеку нужно время: простить или не простить. Мне кажется, что простить можно все. Держать обиду на это я не вижу смысла. По-моему, было бы разумнее сейчас общаться со мной и сделать на этом какой-нибудь продукт, чтобы было бы интересно", — высказался Мицкевич.

Как говорит ведущий, он мог бы дальше сотрудничать с Поляковой, а также встретиться с ее мужем и объяснить все. Впрочем, Владислав убежден, что этого не произойдет из-за продюсера Поляковой – Михаила Ясинского, который будет против. По словам Мицкевича, между ними была личная неприязнь. Более того, ведущий заявил, что частично решил хайповать на выдуманному романе с певицей, ведь его разозлил Ясинский, с которым у него возникали финансовые недоразумения относительно совместной работы с Олей.

Оля Полякова и Влад Мицкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

"Я могу подойти к Вадику и сказать, что этого не было, прекрати, спокойно, выдохнули, работаем дальше. Но там сидит Михаил Ясинский, который все расписывает. Он человек максимально сложный, я разозлился, если честно, именно из-за него", — добавил ведущий.

Напомним, недавно Владислав Мицкевич сделал заявление о том, что долгое время был "любовником" Оли Поляковой. Он заявил, что они с Поляковой год жили в отдельной квартире и показал фото с их поцелуями. Впоследствии ведущий все удалил и опроверг свои слова, мол, напился, разозлился на исполнительницу из-за финансовых недоразумений и решил хайпонуть. Ранее Оля Полякова тоже отреагировала на "слив" Мицкевича и прокомментировала его скандальные заявления.

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