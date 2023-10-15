Любвеобильная дочь Валерия Меладзе снова вышла замуж: мачеху Джанабаеву проигнорировала

Старшая дочь певца-молчуна Валерия Меладзе Инга снова вышла замуж.

Избранником 32-летней Инги в этот раз стал фотограф Никита Бережной, с которым девушка познакомилась в 2021 году. С тех пор влюбленные неразлучны.

Как сообщают РосСМИ, свадьбу Инга устроила в Грузии, ну а выступить на своем празднике, конечно же, пригласила отца. Меладзе исполнил свои хиты "Самба белого мотылька", "Как ты красива сегодня", "Девушка из высшего общества" и "Спрячем слезы от посторонних".

Валерий Меладзе с дочерью Ингой

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж

А вот жены Меладзе, экс-"ВИА Гры" Альбины Джанабаевой на празднике не заметили. Вполне возможно, что ее Инга проигнорировала и не пригласила на торжественное событие. Как известно, к мачехе дети Валерия Меладзе от первого брака относятся негативно, поскольку из-за нее разрушился его первый брак с женой Ириной. И как раз именно с Джанабаевой Меладзе регулярно изменял первой жене.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Отметим, что для Инги Меладзе брак с Никитой Бережным стал вторым по счету. В 2017 году девушка вышла замуж за финансиста Нори Вергезе, впрочем через два года с ним рассталась.

В 2017 Инга Меладзе вышла замуж за Нори Вергезе / Фото: instagram.com/ingameladze

Впоследствии Инга Меладзе начала встречаться с креативным директором и соучредителем студии дизайна N3 Design Денисом Давыдовым. Но и в отношениях с ним что-то пошло не так. Наконец, Инга обрела счастье с фотографом Никитой Бережным.

Инга Меладзе с экс-бойфрендом Денисом Давыдовым / Фото: instagram.com/denis._davydov

Напомним, что Валерий Меладзе в начале полномасштабной войны осудил вторжение РФ в Украину. Впрочем, бквально сразу это видео с обращением удалил. Меладзе остался жить в России и развлекать россиян. В начале 2023 года в России Меладзе начали травить после того, как он на концерте в Дубае ответил на "Слава Украине" – "Героям Слава". Затем артист долго оправдывался перед россиянами, что подразумевал не то, что сказал.

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